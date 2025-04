Ciudadano francés afirma que se trató de un malentendido presunto rapto de niños en Bávaro

Tras el arresto de tres extranjeros el pasado domingo en el sector Friusa de Bávaro, acusados de un presunto intento de rapto infantil, uno de los involucrados, el ciudadano francés Saint Hilaire, ofreció su versión de los hechos, asegurando que todo se trató de un "malentendido" provocado por una confusión dentro de la comunidad local.

Según Hilaire, tanto él como su compatriota Anicet Willy se encontraban en la zona con fines de inversión, en compañía de Lucken Joseph, un ciudadano haitiano que les ha servido de intérprete en múltiples ocasiones desde que se conocieron en 2018.

De acuerdo con su testimonio, estaban buscando terrenos en venta cuando ocurrió el incidente. Dijo que durante una breve interacción con dos niños del área, le dieron un billete con la intención de ayudarles, gesto que fue malinterpretado, lo que derivó en la intervención policial.

"Nosotros no estábamos raptando a nadie. Todo fue por un acto de buena voluntad. Los niños se acercaron y quisimos ayudarles. Fue un error de percepción", explicó Hilaire.

Añadió que el malentendido se agravó cuando otro residente de la comunidad malinterpretó su comportamiento y alertó a las autoridades.

Posteriormente, los tres hombres fueron detenidos por agentes de la Dirección Central de Investigación de (Dicrim) de la Policía Nacional, quienes actuaron ante la denuncia del señor J.V., padre de los menores, quien manifestó que los extranjeros les ofrecieron dinero a sus hijos y los llamaron hacia su vehículo, lo cual le pareció sospechoso.

Hilaire explicó que, tras su detención, fueron interrogados por la Policía junto con los niños y sus padres, quienes confirmaron que no hubo intento de secuestro.

"Nos hicieron preguntas, llamaron a los padres, entrevistaron a los niños. Ellos dijeron la verdad: que no pasó nada indebido. Los padres incluso aclararon que no hubo ningún intento de rapto. Por eso nos liberaron", aseguró.

El ciudadano francés también expresó su frustración por la situación, lamentando que su gesto fuera malinterpretado: "Quise hacer el bien, pero se volvió en mi contra. Amo esta isla, he venido doce veces, tengo tierras aquí, y jamás he tenido problemas. Esta experiencia me entristece profundamente", manifestó.

No existían antecedentes criminales

Las autoridades, por su parte, confirmaron que no existían antecedentes criminales en los sistemas internacionales contra los arrestados, y que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la investigación correspondiente.

Los extranjeros actualmente se encuentran en libertad. Hilaire concluyó su declaración reafirmando su respeto por la cultura dominicana y su deseo de continuar invirtiendo en el país.

"Somos personas de bien. Solo pedimos que no se juzgue tan rápido sin conocer los hechos completos", expresó.