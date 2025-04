Una condena que no borra el vacío: hijos de abogado ultimado siguen sin entender su muerte

A un año y tres meses del homicidio del togado Félix Alberto de Jesús, sus hijos, menores de edad, no asimilan la perdida del hombre, quien era conocido en su comunidad como el abogado del pueblo.

Entre lágrimas la hermana del hoy occiso, María Josefina de Jesús, narra lo que ha implicado para los menores la ida a destiempo del abogado de 55 años.

En repetidas ocasiones los niños preguntan a sus parientes que "por qué le hicieron eso a su padre", dijo María Josefina.

Como parte del proceso de superar un duelo que no se sabe cuándo terminará, los niños han tenido que ser sometidos a terapias psicológicas.

"Sus hijos todavía no lo entienden. No lo entienden. El más grande no tiene uñas, se las ha comido todas, porque aún no ha podido asimilar la muerte de su papá", afirmó.

El menor, de 12 años, "lo veía como su ídolo". "Él todavía no comprende lo que pasó con su padre. Todavía él cree que su papá llegará".

Celebran condena

Familiares del abogado Félix Alberto de Jesús, ultimado el 22 de febrero del 2024, expresaron sentirse "agradecidos de Dios porque se hizo justicia", tras la condena de 30 años de prisión impuesta al acusado de quitarle la vida a su pariente.

"Eso no devolverá a nuestro ser querido, obviamente, ni siquiera con 30 años de cárcel, pero se hizo justicia", dijo María Josefina de Jesús, quien asegura que "el dolor sigue ahí".

Aseguró que desde un principio confiaron en el Ministerio Público y en sus abogados, quienes, afirma, hicieron un excelente trabajo para lograr la condena.

Recalcó que, aunque la condena contra Winston Yeremi de la Rosa no le devolverá a su familiar, este "no seguirá quitando vidas".

"En cierta parte nos da satisfacción, porque va a pagar una pena Dios mediante", sostuvo.

De su lado, Cándida de Jesús, tía del fallecido, dijo sentirse agradecida porque la muerte de su pariente no quedó impune.

No solo los familiares del abogado consideran que se hizo justicia. En el distrito municipal La Guáyiga, de la provincia Santo Domingo, motoristas y comerciantes expresaron su agradecimiento por la condena impuesta contra Winston Yeremi.

Recuerdos

Cándida recuerda a su sobrino como un ser humano responsable. "Después de viejo se hizo abogado para luchar por sus hijos y su familia", explicó.

"Moraito no se me ha salido del corazón, presiento que va a llegar en cualquier momento... pero tenemos que aceptar la realidad: no va a llegar, no va a llegar", agregó la señora al referirse a su sobrino.

Asimismo, María Josefina recuerda a su hermano "como un hombre de bien.

"Un día como hoy, ahora, él hubiese estado ahí -señalando un asiento debajo de un árbol ubicado en el colmado de su tía- sentado, porque él salía de la fiscalía a las 12:00 del mediodía, venía, se sentaba, hablaba, relajaba, jugaba, a cualquiera le hacía un favor", describió entre lágrimas. "Él era el abogado del pueblo", dijo.

Añadió que era muy conocido por la comunidad. "Aquí todo el mundo lo conocía como el defensor o el abogado del pueblo, porque él trabajaba por vocación no por dinero".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/30/whatsapp-image-2025-04-30-at-23654-pm-c61db4f0.jpeg La casa donde residía el abogado Félix Alberto de Jesús, ultimado el pasado 22 de febrero del 2024 cerca del río Haina. (MARIELA LORENZO)

Sobre el caso

El abogado Félix Alberto de Jesús, conocido como "Moraito", fue ultimado de un disparo en la cabeza en las proximidades del río Haina. El crimen ocurrió mientras la víctima esperaba a una persona que le asistía en labores agrícolas.

30 años de prisión

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste dictó el martes 29 de abril una condena de 30 años de prisión contra Winston Yeremi de la Rosa, hallado culpable del homicidio del abogado Félix Alberto de Jesús.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por varios fiscales, presentó pruebas contundentes que incluyeron testimonios, documentos y peritajes balísticos.

Entre estas pruebas figuró el proyectil extraído del cerebro de la víctima, que coincidía con una pistola calibre .380, utilizada también en otro crimen en el que murió un coronel. Asimismo, la fiscalía argumentó que De la Rosa no actuó solo, sino que cometió el crimen junto a otros individuos.

El tribunal, presidido por el juez Julio de los Santos Morlan, lo encontró culpable de homicidio, robo agravado y asociación de malhechores. Asimismo, De la Rosa cumplirá su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.