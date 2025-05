Seguridad de Leonel obstaculiza trabajo a periodistas en el Congreso Mundial de Derecho 2025

La intolerancia hacia la prensa por parte de la seguridad de funcionarios y exfuncionarios se manifestó nuevamente en la República Dominicana este lunes, en el marco de la celebración del Congreso Mundial de Derecho 2025 (World Law Congress).

En esta ocasión, el maltrato a los periodistas se produjo cuando le tocaba exponer al expresidente Leonel Fernández, a las 2;30 de la tarde en el salón 13 en la cuarta planta de la Universidad del Caribe (Unicaribe) y, previendo el tumulto, varios periodistas subieron minutos antes de la llegada del exmandatario.

Sin embargo, una joven de la seguridad del presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) y decenas de seguidores apostados en el pasillo y en la puerta del salón a medio llenar, dificultaban el acceso.

"¿Hay acceso para la prensa?", preguntó una reportera. La respuesta de un seguridad fue, "después que llegue el jefe" (hubo risas entre los que esperaban).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/05/whatsapp-image-2025-05-05-at-23916-pm-4baf246c.jpeg (LA PUERTA 13 EN DONDE DEBÍA EXPONER EL EXPRESIDENTE LEONEL FERMÁNDEZ SOBRE LAS NOVEDADES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.) https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/05/whatsapp-image-2025-05-05-at-22401-pm-8e6b9352.jpeg La joven que intentó arrebatar el celular a una periodista que se disponía a cubrir la ponencia de Leonel Fernández. (DIARIO LIBRE)

La actividad de Fernández estaba pautada para las 2:30 p.m. y él llegó a las 2:44 p.m.

La miembro de la seguridad del expresidente se paró en medio del pasillo y en voz alta ordenó a todos abandonar el lugar y que se fueran a otra planta.

La periodista de un medio impreso grababa lo que se decía y la seguridad intentó quitarle el celular.

"Usted no puede hacer eso", le dijo la profesional de la información. Otra reportera le preguntó a la seguridad, que si la prensa no tenía acceso, y no respondió.

La periodista que cuestionaba la reacción de la seguridad del expresidente le tomó una foto a la joven que trataba de impedir la cobertura.

"El jefe" llegó, y los fotógrafos, tal como lo ilustra una imagen, tuvieron que ir por un pasillo lateral y, por una ventana rectangular, hacer esfuerzos para poder fotografiar al exponente (Leonel Fernández) que ya había hecho entrada al salón.

