Un hombre pierde la vida mientras mediaba en discusión; familiares exigen justicia

"Mi hijo no era un tiguere (delincuente), no era muchacho del problema, era muy trabajador", con estas palabras Yuderca Brito Celedonio describe a su hijo, quien falleció durante un confuso incidente el pasado 28 de abril.

José Ramón Reyes, alias Pinguilo, perdió la vida tras recibir seis disparos, en la calle La Campana del sector Villa Faro, municipio Santo Domingo Este.

Ese día, Ramón Reyes acudió a visitar a su madre, quien padece de un problema cardíaco y aprovechó para entregarle un dinero que necesitaba para cubrir sus gastos médicos. Durante su estancia en Villa Faro, decidió socializar con algunos vecinos, amigos y personas cercanas del barrio en el que se crio.

Según relató su hermana, Judith Brito, mientras caminaba por la calle, varios hombres lo llamaron para saludarlo, ya que tenían mucho tiempo sin verlo.

En ese contexto se produjo una discusión entre dos personas, quienes incluso son primos. Ramón Reyes intervino para evitar que el conflicto no resultara mayor, sin saber que perdería la vida en el intento.

"Él (Ramón Reyes) se metió al medio y les decía: dejen eso que ustedes son familia, no peleen. Pero ellos siguieron la discusión, el muchacho jaló, le tiró al primo, pero él se mandó. Quien se quedó parado fue mi hijo porque no tenía problemas con nadie. Lo que hicieron fue que le entraron a tiro y me lo mataron, le dieron seis tiros a mi hijo", expresó la progenitora.

El incidente se produjo alrededor de las 4:00 de la madrugada. De acuerdo con el acta de denuncia, los disparos le causaron a Ramón Reyes una laceración en el corazón y una hemorragia interna, producto de una herida de arma de fuego con entrada en el hemitórax derecho y sin salida.

Claman justicia

Por el hecho, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de la Charles de Gaulle dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Michael Antonio Salazar Gonzales, alias "Piru", acusado de dispararle al hoy occiso.

No obstante, los familiares exigen a las autoridades que los hechos sean exclarecidos y que todos los involucrados sean procesados legalmente.

De acuerdo con Judith, otro hombre, identificado solo como Gregory, alias "Kely", presuntamente también le habría disparado a su hermano y se encuentra prófugo de la justicia.

Dolor

Entre lágrimas y con la voz quebrada, Judith describió a su hermano como un hombre trabajador que se encargaba de administrar un colmado.

"Mi familia está sufriendo mucho, mi familia está destrozada", manifestó.

El joven dejó cuatro hijos en la orfandad y a su pareja embarazada.