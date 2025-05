Hombre relata cómo rescató a la niña atrapada en alcantarilla en San Cristóbal

Joel Casilla Rivera, conocido como "Sobieky", relató este viernes cómo rescató a Sheilin Villar, la menor de 13 años que permaneció por ocho horas dentro de una alcantarilla, tras ser arrastrada por una fuerte corriente de agua en el sector Lavapié, provincia San Cristóbal.

Según Sobieky, al enterarse del incidente, dejó su comida y se dirigió al lugar sin dudarlo. "Sin yo preguntar, me mandé, miré para la cañada, me fui para el río, me fui para todos los lados. Me preocupé", expresó.

Tras varias horas de trabajo y luego de que las autoridades desistieran de la búsqueda y rescate de Sheilin, Joel no se rindió.

A pesar de no ser miembro de la Defensa Civil, permaneció en el área esperando a que bajara el nivel del agua. "Cuando bajó el agua, yo quité la tapa de la alcantarilla y entré", relató a Diario Libre.

Tras recorrer aproximadamente 250 metros, dice que logró escuchar la voz de la niña pidiendo ayuda.

"Cuando me metí al principio, ella pedía ayuda y yo la escuché. Nadie me creía porque estaba lleno de agua", comentó el hombre de 37 años.

Logró rescatar a la menor alrededor de las 12:00 de la medianoche. "La saqué como a las doce y pico", dijo.

La menor tiene leves heridas en la cabeza y rasguños en las manos. "Cuando ella me vio, se puso contenta a gritar", añadió.

El acto heroico de Sobieky ha sido reconocido tanto por la familia de Sheilin como por toda la comunidad. "No hay forma de agradecerle, Dios lo puso a él ahí", expresaron los familiares de la niña.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/16/whatsapp-image-2025-05-16-at-121349-pm-f2fd2a4a.jpeg Alcantarilla cubierta con sacos en el sector Lavapié, San Cristóbal, donde la menor Sheilin Villar cayó el pasado jueves debido a las lluvias registradas en la localidad. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Bajo observación médica

Sheilin Villar permanece este viernes bajo observación en un centro médico.

La menor, que presenta golpes en el rostro y rasguños en los brazos, se encuentra estable y fuera de peligro.

Lavapié exige intervención por inundaciones frecuentes

A raíz del suceso, la comunidad de Lavapié exige a las autoridades una intervención en el sector, debido a las constantes inundaciones que se producen cada vez que llueve.

José Walter, presidente de la junta de vecinos del bloque Rafael Colón, aseguró que han realizado varios pedidos de ayuda a los organismos de la provincia, pero estos no han respondido al llamado.

"Reclamamos al gobierno y a las autoridades competentes que vengan en auxilio del sector. Ya se han hecho varios llamados a todos los organismos competentes para que intervengan la cañada Camelito Díaz, varias calles y el sistema cloacal de Lavapié, que no funciona", expresó Walter.

Asimismo, indicó que, a pesar de los esfuerzos de la comunidad, las autoridades han hecho caso omiso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/17/alcantarilla-lavapie-dania-acevedo-1f6037ad.jpg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/17/comunitario-lavapie-dania-acevedo-492baeda.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/17/lavapie-cloaca-0bdd9aa9.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/17/lavapie-canada-a2f93022.jpg

