¿Cómo la menor que duró ocho horas en la alcantarilla logró sobrevivir?

La menor, de 13 años, que permaneció ayer por ocho horas dentro de una alcantarilla, tras ser arrastrada por una fuerte corriente de agua en el sector Lavapiés, provincia San Cristóbal, vivió para contarlo.

Sheilin Villar, quien este viernes permanece bajo observación en un centro médico, narró a sus familiares el momento de terror que vivió durante el encierro y les explicó cómo logró sobrevivir, relato que ellos reprodujeron a Diario Libre.

Todo ocurrió próximo a las 4:00 de la tarde cuando Sheilin se dirigía a su casa tras finalizar su jornada escolar. La adolescente acostumbraba a recorrer una misma ruta, sin embargo, ayer decidió tomar otra, debido a las inundaciones que afectaban su demarcación.

Mientras caminaba fue arrastrada por la corriente de agua y aunque fue auxiliada por los comunitarios, la fuerza de la corriente no impidió que cayera dentro de la alcantarilla.

Según contó a sus familiares, una vez dentro se refugió en la parte elevada de un túnel de la alcantarilla.

Se agarraba del techo porque creía que arriba había una salida, así lo explicó su tía, Blanca Inés Rodríguez, mientras se encontraba en el centro médico donde su sobrina recibe atenciones.

Sobre la cabeza de Sheilin había un hueco, sin embargo, ese no conducía hacia la calle.

"Ella creía que estaba debajo de la calle, por eso cuando tiraba un zapato hacia el hueco que quedaba sobre su cabeza, el zapato se le devolvía".

Según el testimonio de su tía, durante el transcurso de las ocho horas, mientras las autoridades y los comunitarios trataban de rescatarla, la menor se desmayó.

Cuando despertó ella vio una brechita para poderse subir cuando salía el agua y así sobrevivió.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/16/whatsapp-image-2025-05-16-at-121348-pm-81cb0bce.jpeg Alcantarilla en el sector Lava Pies, San Cristóbal, donde fue rescatada con vida la menor de 13 años arrastrada por la corriente de agua debido a las lluvias registradas en la localidad. (DANIA ACEVEDO)

"Perdí la fuerza"

Luego de horas de angustia y desesperación, verla salir con vida del drenaje fue un milagro que desató lágrimas, abrazos y gratitud entre los familiares y residentes del sector.

La menor, que presenta golpes en el rostro y rasguños en los brazos, se encuentra estable y fuera de peligro.

"Vi a Dios, me puse mal, perdí la fuerza, lo perdí todo", fueron las palabras utilizadas por la señora Mariluz Vizcaíno, madre de Sheilin, para describir el momento en que finalmente vio a su hija salir de la alcantarilla.

"Mi niña es una campeona, se desmayaba y se despertaba mientras estaba ahí atrapada", afirma Mariluz, quien se desempeña como directora de una escuela.

Vizcaíno narró a Diario Libre que nunca imaginó que su hija era la que se encontraba en el drenaje. "Ellos no me dijeron que era ella; sabía que una niña había caído en la alcantarilla, pero no sabía que era ella", explicó Vizcaíno.

Al percatarse de que su hija no regresaba de la escuela, se comunicó con sus colegas y personal docente del centro donde estudia la menor, quienes de inmediato se pusieron a disposición para colaborar en la búsqueda. "Pensé que estaba en otro lado, a mí no me dijeron nada", sostuvo la madre.

El rescate

Alrededor de las 4:00 de la tarde del jueves, Sheilin Villar fue arrastrada por una corriente de agua producto de las lluvias registradas y cayó en una alcantarilla en el sector Lava Pies, en la provincia de San Cristóbal.

La menor, quien permaneció aproximadamente ocho horas dentro del drenaje, fue rescatada con vida pasadas las 12:00 de la medianoche por miembros de la comunidad.

Los familiares de la menor agradecen al héroe de la comunidad que rescató sana y salva a Sheilyn. "No hay forma de agradecerle, Dios lo puso a él ahí".

¿Qué dicen las autoridades?

Luego de que los comunitarios rescataran la menor de 13 años, las autoridades ofrecieron este viernes su versión sobre el proceso de búsqueda.

Ante las críticas de la ciudadanía porque los socorristas hicieron un alto en las labores de rescate la noche del jueves 15 de mayo, las autoridades explicaron que pausaron la entrada a la alcantarilla, pero no abandonaron la zona de rescate.

"Nosotros no suspendimos la búsqueda en el área, se suspendió la entrada al lugar (la alcantarilla), porque temíamos que la lluvia retornara y pudiera fallecer un voluntario o rescatista de la institución", dijo José Ceballos, encargado de operaciones de la Defensa Civil.

El intendente general del Cuerpo de Bomberos de la provincia San Cristóbal, coronel Francisco González, aseguró que "en ningún momento" se retiraron del lugar, como denunciaron los residentes en la zona.

Durante una rueda de prensa en la estación del cuerpo de bomberos de la provincia, González afirmó que, "al momento en que la menor fue rescatada por ciudadanos, los miembros del cuerpo de bomberos y demás agentes de socorro se encontraban en los alrededores del río".

En tanto, que el alcalde Nelson de la Rosa explicó que se redujo el personal de socorro debido a llamadas de auxilio de otros sectores afectados por las lluvias.