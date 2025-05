El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general retirado Juan Manuel Méndez, arremetió este viernes contra la decisión de algunos rescatistas que se retiraron de la escena donde una niña de 13 años fue arrastrada por una alcantarilla en el sector Lavapié, en San Cristóbal, durante las lluvias del jueves.

"Nunca hemos dejado que una persona esté desaparecida sin darle la protección debida. Hasta que haya una persona atrapada en un lugar, no nos retiramos de ese lugar", dijo Méndez con tono firme durante declaraciones a la prensa.

El funcionario se mostró visiblemente molesto por la circulación de un video en el que un hombre con uniforme del COE retira un motor del área de operaciones. "Tomaré una medida drástica con esa persona. Eso yo no lo permito. No puede pertenecer a esta institución. Ese no es el espíritu del COE."

Méndez también explicó que dio instrucciones directas al jefe policial encargado de la zona para que se mantuviera el esfuerzo de rescate durante toda la noche. "Di instrucciones precisas a nuestro jefe de Operaciones , para que se comunicara con las autoridades allá y que les dijeran que hasta que esa niña no apareciera, no se podían retirar de ahí."

Las declaraciones surgen tras una fuerte oleada de críticas por parte de comunitarios que aseguran que la búsqueda de la menor fue suspendida durante horas clave, y que fue gracias a la intervención de vecinos que se logró rescatarla con vida pasada la medianoche.

"Ahí debió permanecer la autoridad hasta que apareciera la niña. No se puede abandonar a una persona. No se puede."

El general concluyó reafirmando que esas acciones no representan los valores del organismo. "En mi casa, lo digo públicamente, no permito ese tipo de situación. Y eso no es la ciudad nuestra."

La niña, identificada como Sheilin Vizcaíno, fue succionada por una alcantarilla en medio de una fuerte corriente de agua y permaneció atrapada por más de ocho horas. Fue rescatada con vida por comunitarios y trasladada al Centro Médico Constitución, donde se encuentra fuera de peligro.

El director del COE insistió en que la prioridad de las instituciones d e respuesta debe ser la vida humana, y reprochó que se haya dejado a comunitarios actuar por su cuenta durante horas críticas. "Ahí debió permanecer la autoridad hasta que apareciera la niña. No se puede abandonar una búsqueda con una persona desaparecida", enfatizó.

Controversia

Las declaraciones surgen tras la controversia generada luego de que residentes del sector Lavapié afirmaran que la menor Sheilin Vizcaíno, de 13 años, fue rescatada por civiles después de que las autoridades abandonaran la alcantarilla donde había sido arrastrada por una corriente de agua.

Pese a que organismos como la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos negaron haber suspendido la búsqueda, admitieron haber detenido la entrada al drenaje por temor a que las lluvias pusieran en riesgo la vida de los rescatistas.

La niña fue hallada con vida pasada la medianoche por comunitarios que decidieron ingresar por su cuenta al desagüe. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que Sheilin mueve una mano dentro de la alcantarilla antes de ser sacada por los vecinos.

El director de la Defensa Civil en San Cristóbal, José Luis Cabrera, confirmó que la menor fue trasladada al Centro Médico Constitución (Cemeco), donde se recupera junto a sus padres con un golpe leve en la frente.