En medio del dolor, la familia de Alba María Montero, de 34 años, se encuentra reunida este domingo en la casa materna del sector El Maguey, en La Vega, en espera de la entrega de su cuerpo por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizan los procedimientos correspondientes.

Alba María, capitana del Ejército de la República Dominicana, falleció el sábado en el hospital Ney Arias Lora, permaneció 46 días ingresada en condición crítica tras ser una de las víctimas del desplome del techo de la discoteca Jet Set, la madrugada del 8 de abril de este año.

Tres niños sin padres

El esposo de Montero, Randy Alexander Rodríguez Cepeda, también perdió la vida en el desplome de la discoteca, dejando ambos a tres hijos en la orfandad.

Mientras familiares y amigos se congregan para acompañar a los padres de la pareja en este momento, el ambiente es de profundo pesar, pero también de gratitud por las atenciones médicas recibidas durante su hospitalización.

"Luchó hasta el final y nunca perdió la conciencia"

Emiliano Montero, padre de Alba María, recordó con voz entrecortada los últimos días junto a su hija.

"Ella estuvo consciente todo el tiempo. Me tomaba la mano y me decía ´papi´. Preguntaba siempre por sus niñas, por su esposo, por los demás que estaban heridos. Hasta el viernes estaba conversando con nosotros", relató.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/25/whatsapp-image-2025-05-25-at-14230-pm-a7bf58bd.jpeg La pareja y una de sus niñas en una foto mostrada por sus parientes, quienes esperaban este domingo por el cuerpo de Alba María Montero, quien perdió la batalla con la muerte tras 46 días ingresada en el hospital Ney Arias Lora. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

"Estamos agradecidos del personal del Ney Arias Lora. Lucharon por salvarle la vida. Desde el portero hasta los médicos, todos se portaron bien. No tenemos quejas de nadie. Dios decidió llevársela y nosotros solo damos gracias por el apoyo que hemos recibido".

"Me dejó esta tristeza y tres muñecas"

Carmen Maritza Rojas, madre de la fallecida, apenas podía contener las lágrimas. "No pensé que se me iba a morir. Pero el viernes los médicos me dijeron que ya no había muchas posibilidades. Yo solo dije que la última palabra la tiene Dios", expresó conmovida.

"Me dejó esta tristeza tan grande... y me dejó tres muñecas, tres hijos huérfanos. Hace siete años perdí otro hijo y ahora se me va ella también. No hay palabras para describir este dolor".

"Era como una hija para mí"

Mary Collado, familiar cercana, compartió su pesar. "Para mí, ella era una hija. Se adueñó de mi corazón desde que llegó a mi casa. Era madre, esposa, militar y una mujer ejemplar. La voy a recordar siempre con amor".

Velorio y sepelio

Los restos de Alba María serán velados en la funeraria municipal de Villa Tapia tan pronto sean entregados por el Inacif. Su sepelio está pautado para este lunes a las 4:00 de la tarde.

Directora de la cárcel para mujeres en Salcedo

Además de su carrera militar, Alba María Montero se desempeñó como directora del Centro de Corrección y Rehabilitación de Salcedo, donde fue reconocida por su compromiso con la reinserción social de los internos y su trato humano hacia el personal y los privados de libertad.

Con su partida, Alba María se convierte en la víctima número 234 en fallecer como consecuencia del derrumbe ocurrido el pasado 8 de abril en el club Jet Set, una de las peores tragedias estructurales que ha sacudido a la sociedad dominicana en años recientes.

El colapso de la reconocida discoteca, registrado durante un concierto del merenguero Rubby Pérez —quien también perdió la vida en el hecho—, dejó decenas de heridos y ha generado un profundo debate nacional sobre la seguridad en espacios públicos.

La magnitud del siniestro ha impactado a familias, comunidades y autoridades, que hoy aún buscan respuestas y justicia.