Madre de niña arrastrada por cañada: "Lo que pasa con mi hija puede pasarle a otra; hay que evitarlo"

Han pasado más de 24 horas desde que la niña Yuleisy Santana Cerrano, de cinco años, en el sector Los Solares del sector Primaveral de Villa Mella, fue arrastrada por la fuerza del agua de una cañada.

De no ser encontrada hoy, la menor pasaría su segunda noche en paradero desconocido.

Rosalina Santana, madre de la niña, salió esta mañana a buscarla otra vez. En la tarde de este viernes se encontraba en su casa humilde, justo en la orilla de la cañada.

"Lo que ha pasado con mi hija puede pasar con otra y eso hay que evitarlo", manifestó angustiada.

"Aquí hay demasiados niños. No vivimos aquí porque queremos, es por necesidad", añadió, ubicada a dos metros de la cañada, justo en el lugar donde desapareció su hija durante las lluvias de ayer.

La casa de Rosalina está separada de la cañada por una pequeña pared de block, pero en una parte tiene un hueco para permitir el paso del agua cuando llueve.

Una zona vulnerable

A su lado, Nikaury Ramírez, vecina de la desaparecida, explica su vivencia durante la crecida de la cañada. "Nosotros tiramos la basura aquí", dice señalando el agua. También explica que donde viven no hay contenedores ni vienen a recoger los desechos.

Ramírez cuenta que tiró el trozo de una cama en la cañada. Hoy, durante la mañana, vio ese trozo de su cama en el final de la cañada, allí donde está instalado el operativo de búsqueda.

Operativo de búsqueda

Aproximadamente un kilómetro más abajo de la vivienda, las autoridades tienen instalado el operativo. Se cree que el puente que da inicio al residencial Villa de los Milagros es el límite de la zona para buscar, pues hay un gran tapón de basura y la niña no habría podido pasar.

Para la labor, están utilizando perros, drones, excavadoras y otros instrumentos de búsqueda.

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, Este y el Distrito Nacional, la Defensa Civil, la Policía Nacional y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) seguirán trabajando durante esta noche para localizar a la pequeña.

Un caso similar

Eddy Castillo, una persona que pasó por la misma situación de Rosalina está en la zona de búsqueda. Ya es de noche y la luz de los focos le iluminan la cara mientras observa el agua. Él perdió a un hijo en una cañada el 29 de octubre de 2022, en Sabana Perdida.

"Me llamaron y me dijeron que al niño se lo llevó una caña. Cuando yo llegué, fue de terror. Yo no quiero a nadie en ese zapato, a nadie", explicó a Diario Libre. A su hijo, en cambio, lo encontraron el mismo día. "Pasó como a las una de la tarde, y a a las cuatro y algo ya lo encontraron", recordó.

