Tarde de plomo en Sabana Perdida: policías matan a tres en supuesto intercambio de disparos

Fue una tarde de plomo. Tres hombres, identificados por la Policía como presuntos asaltantes, murieron el jueves 5 de junio tras supuestamente enfrentarse a tiros con una patrulla en el sector La Javilla, de Sabana Perdida. El operativo se activó tras una denuncia. El resultado fue letal.

El hecho comenzó con la llamada de una mujer que reportó haber sido asaltada por dos hombres que se hacían pasar por mototaxis de una aplicación digital. Llevaban armas, dice el parte oficial, y la despojaron de sus pertenencias.

Con la descripción de los hombres, los agentes acudieron a la calle Los Pinos.

Allí, según la Policía, fueron recibidos a tiros. Los uniformados respondieron. Cuando cesó el fuego, Steven de Jesús Zapata (alias "Morenito", "Moreno" o "El Melao"), de 27 años; Joel Antonio Brito Báez, alias "El Dady", de 23; y Jarlin de los Santos, de edad no especificada, yacían heridos. Los tres fueron trasladados al Hospital Dr. Ney Arias Lora. Ninguno sobrevivió.

Las armas y los casquillos

Técnicos de la Policía Científica recolectaron once casquillos calibre 9 mm, dos gorras y las armas que portaban Zapata y Brito: una Glock 26 y una Taurus Milenio Pro PT111, respectivamente. Solo una estaba registrada legalmente. La otra, no arrojó datos.

Historias previas

Steven de Jesús Zapata, "Morenito", no era un desconocido para las autoridades. Dos órdenes de arresto pesaban sobre él (No. 973-2024-EMES-13652 y No. 973-2024-EMES-13651), además de una denuncia por robo a mano armada presentada en octubre de 2024.

La mujer que hizo la denuncia que activó la operación reconoció a "Morenito" y a "El Dady" como los mismos que la asaltaron. Un segundo testigo también los señaló —junto a Jarlin— como responsables de otro atraco ocurrido un día antes, el 4 de junio.

Dos escaparon

No estaban solos. Durante el tiroteo, dos acompañantes lograron escapar: Wili Sánchez Alcalá, alias "El Mello", y Arwin Luna, alias "El Perro". Ambos son ahora objetivo de búsqueda activa. La Policía los señala como parte del mismo grupo delictivo que operaba en Sabana Perdida, cometiendo asaltos bajo la apariencia de conductores de plataformas.

¿Legítima defensa o ejecución?

Las autoridades insisten en que los agentes actuaron en defensa propia. Que fueron recibidos a tiros y respondieron. No hay más detalles, de momento, sobre grabaciones, testigos o peritajes balísticos independientes.

En lo que va de año la Policía ha matado a 76 personas en "intercambios de disparos" o acciones legales.