Han pasado más de 19 horas desde que la pequeña Yuleisy Santana Cerrano, de apenas cinco años, fue arrastrada por una cañada durante las lluvias en el sector Primaveral de Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte.

Desde entonces, su madre, Rosalina Santana, junto a comunitarios, familiares, allegados y organismos de socorro, se mantiene en la búsqueda. Sin embargo, hasta ahora no ha sido encontrada.

Rosalina Santana conserva la esperanza de encontrar a su hija, en las circunstancias que sea.

"Yo tengo fe todavía de que mi hija va a aparecer como Dios me la quiera mandar, pero va a aparecer. Le estoy pidiendo a Dios a ver si me devuelve a mi niña con vida o como sea, pero que la encuentren", expresó.

¿Cómo ocurrió la tragedia?

Era una tarde aparentemente tranquila. Yuleisy se encontraba bajo la supervisión de su abuela materna, quien en tres ocasiones le ordenó que entrara a la casa mientras jugaba con su hermanita y una tía.

Según explicó su madre, al momento del incidente vestía un traje de baño y se bañaba en una ponchera junto a la otra niña. No obstante, la curiosidad la llevó a acercarse a la cañada.

"Ella no estaba sola, estaba con mi madre y ya ella la había entrado como tres veces, pero salió otra vez. Se estaba bañando en una ponchera y ahí fue que se fue a ver la cañada, pero la cañada no había subido. Eso fue cuando subió que la arrastró", relató Santana.

La madre señaló que al momento del incidente se encontraba trabajando, por lo que no supo de inmediato lo que había pasado.

"No me dijeron realmente que era la niña que estaba en la cañada. Me dijeron que mi papá estaba malo".

De acuerdo con Santana, la niña no solía bañarse allí, y la cañada suele crecer rápidamente cuando llueve, razón por la cual no permite que sus hijos salgan durante esos momentos.

"Sube cuando llueve, pero las niñas nunca habían hecho eso. Esa niña nunca se ha acostumbrado a bañarse ahí. Ella tiene cinco años, pero es muy inteligente. No sé qué le pasó. Tampoco la dejo, porque cuando está así yo sé que crece de una vez", enfatizó.

Yuleisy es la mediana de tres hermanos. Es descrita como una niña alegre, inteligente y querida por sus familiares.

Continúa la búsqueda

Este viernes, los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda de la menor. En estas participan brigadas de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y del Este, así como otras unidades.

Mientras tanto, los equipos remueven escombros en la parte baja de la cañada.