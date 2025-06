No pueden retirar el cuerpo de la niña ahogada en una cañada por falta de acta de nacimiento

Los padres de la niña de 5 años arrastrada el jueves por una cañada en Villa Mella y encontrada el sábado todavía no reciben el cuerpo de parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) por falta de un acta de nacimiento.

Su padre, Junior Serrano Sánchez, hizo una declaración tardía en el 2020 por esperar a que la madre cumpliera la mayoría de edad, medio año después del nacimiento, y no completó el proceso.

Relató a Diario Libre que luego de hacer el registro en la Oficialía de la Quinta Circunscripción de Santo Domingo Norte, en Villa Mella, volvió en el plazo que le dijeron a buscar el acta, pero allí le informaron que antes debía pagar un impuesto en otro lugar.

Se enojó porque no le dieron la información el primer día que fue y así hacer el pago antes de volver y no hacer una larga fila inútilmente. .

Confiesa que se quedó con el papel que le dieron en el bolsillo hasta que lo perdió de vista y olvidó el tema.

"Cuando yo voy, hago una fila que no fue necesaria, de hora y media, cuando yo llego que creo que me la van a dar me saltan con eso y yo lo que me llené de impotencia y dejé eso. Dije otro día yo lo hago, porque hoy no tengo tiempo",

La familia y las autoridades se involucraron en la búsqueda del cadáver desde el jueves hasta que lo encontraron en el arroyo Yaguasa, el sábado. Por ser fin de semana, las oficinas del Registro Civil no trabajan.

María Peña, la abuela, cuestiona que al Inacif no le baste el papel de nacido vivo del hospital que ellos llevaron.

"Ellos no quieren eso, dicen que no es válido. Yo digo que eso no es correcto porque están dándoles una constancia de que ella nació y dónde nació", razona.

Ahora preparan aprisa una declaración jurada con un abogado, firmada por nueve testigos, esperando obtenerla con tiempo suficiente para poder velar a la infante aunque sea dos horas en la funeraria municipal de la avenida Jacobo Majluta.

Luego, planean sepultarla en el cementerio Los Casabes, del mismo municipio.