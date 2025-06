El alcalde del municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan, Gustavo Suero, protagonizó un altercado con dos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes se encontraban fiscalizando a una mujer en la vía pública, actitud que dijo lo tiene cansado, debido a su supuesta irregularidad.

En un video que circula en redes sociales, se observa al edil visiblemente molesto mientras le reclama a los agentes que dejen de molestar a los motoristas "que andan buscándose la vida".

“Todos los días no vamos a estar en esto. Yo estoy jarto de llamar al coronel y a todo el mundo. Este pueblo no me lo van a poner en zozobra”, expresó Suero defendiendo a los motoristas.

"Que vayan a dirigir el tránsito, que me están comiendo los tapones allá abajo y ellos (agentes) buscando cuartos aquí" Gustavo Suero Alcalde de Las Matas de Farfán “

“No es verdad que yo voy a aceptar ese bandidaje aquí"

Durante el reclamo, uno de los agentes de tránsito aparece con su libreta en mano, escuchando las declaraciones del alcalde, quien acusó a los encargados del tránsito de actuar con “bandidaje” y de buscar dinero, una práctica que dijo no permitirá en ese municipio.

“No es verdad que yo voy a aceptar ese bandidaje aquí en Las Matas. Ya se me fue la paciencia”, exclamó en tono airado mientras uno de los agentes le decía a otro que lo grababa.

Transeúntes presenciaron el incidente, algunos deteniéndose a observar lo que ocurría.

El alcalde continuó su defensa de los motoristas: “Aquí no me van a parar un motor. Párenlo ahora. Esos motoristas andan buscándose su vida trabajando. Ustedes con una zozobra... váyanse a trabajar para los semáforos”.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una declaración oficial sobre el incidente.