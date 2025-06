Silencio se impone tras hallazgo de dos cadáveres y un herido en solar de San Cristóbal

En el sector Ingenio Nuevo, del municipio Yaguate, en la provincia San Cristóbal, persiste un clima de denso silencio desde la madrugada del pasado domingo, cuando tres hombres fueron encontrados atados en un solar baldío: dos de ellos muertos a tiros y el tercero, gravemente herido.

Un residente que vive a pocos pasos del lugar y prefirió mantener el anonimato aseguró que hechos similares han ocurrido antes en la zona, aunque afirmó no haber escuchado nada esa noche.

"No es la primera vez. Han matado policías y los han encontrado ahí abajo", indicó, dejando entrever una normalización del miedo en la comunidad.

Al referirse a las víctimas, señaló que no eran del sector. "A esa gente la mataron y la dejaron ahí, con balas por todos lados", expresó.

Explicó que la calle donde ocurrió el hecho conecta con rutas alternas hacia otras zonas, lo que facilita que sea utilizada para cometer crímenes, incluidos atracos.

Según los testimonios recabados, el único sobreviviente fue hallado envuelto en sacos, en una escena que describen como espeluznante.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/10/whatsapp-image-2025-06-10-at-122729-pm-597017f4.jpeg Alrededores del sector Ingenio Nuevo, del municipio Yaguate, en la provincia San Cristóbal, donde tres hombres fueron encontrados atados en un solar baldío: dos de ellos muertos a tiros y el tercero, herido de gravedad. (DANIA ACEVEDO)

Inseguridad

Desde entonces, el barrio permanece congelado en una atmósfera densa, marcada por el temor. Las miradas se esquivan y la desconfianza se siente en cada esquina.

"Después de eso, uno queda moca. Aquí hay que cuidarse", dijo un motoconchista que, por temor, pidió no revelar su identidad.

Manifestó que, por seguridad, ya no sale después de las 5:00 de la tarde, ante el riesgo que representa la presencia de puntos de drogas, los constantes robos y lo que describe como abandono de las autoridades.

"La junta de vecinos no hace nada, y los que se dicen ser jefecitos tampoco. Yo no salgo de noche, me recojo a las cinco, salgo solo si es una emergencia", comentó.

A estas voces se sumó la del propietario de una barbería cercana, quien denunció que la soledad de las calles convierte al sector en terreno fértil para la delincuencia.

"He sido víctima de varios atracos saliendo del negocio", dijo, ante la creciente inseguridad que afecta a trabajadores y vecinos por igual.

Custodia

El herido, identificado como Manuel Valdez Cabral, permanece hospitalizado bajo custodia.

Según Cabral, tanto él como sus acompañantes fueron llevados a un supuesto compartir en Nigua, donde varios hombres armados los despojaron de sus pertenencias y los trasladaron al lugar del hecho, donde les dispararon.

La Policía indicó que profundizan las investigaciones para identificar a los responsables.

