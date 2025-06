Recluso se fuga en Higüey; al ser capturado denuncia maltratos en el centro penitenciario

Un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-14 Anamuya en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, se fugó este martes mientras era trasladado al Palacio de Justicia de la referida localidad para una audiencia, siendo recapturado minutos después por agentes en las inmediaciones del destacamento de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Durante el tiempo fuera de custodia, el recluso, cuya identidad no fue revelada, aprovechó la presencia de varios medios de comunicación para denunciar presuntos abusos físicos cometidos dentro del penal.

Gritando aseguró que fue golpeado en múltiples ocasiones por agentes penitenciarios, mencionando que su decisión de escapar fue motivada por el temor a recibir más agresiones al regresar al recinto.

"Me están dando golpes en el penal, ya no aguanto más. Me escapé por el abuso, tengo miedo", expresó, mientras intentaba mostrar la espalda donde, según dijo, tenía visibles hematomas producto de los maltratos.

El recluso también denunció que los custodios utilizan bates de aluminio para agredir a los internos, señalando directamente a dos agentes identificados solo como "Freddy" y "Tolentino" como parte de quienes ejercen las supuestas agresiones. Indicó que posee fotografías y testigos que respaldan sus acusaciones.

Otro recluso repitió la denuncia

Además, afirmó que los presos no están recibiendo medicamentos y que son sometidos a hambre como parte del castigo dentro del centro.

Durante el incidente, el interno cayó al suelo y fue tratado de forma ruda por los custodios. Incluso, uno de los agentes intentó impedir la cobertura de la prensa, mostrando una actitud agresiva hacia los comunicadores presentes.

Otro recluso que se encontraba en el lugar confirmó las denuncias: "Allá están dando golpes a todo el mundo. Nos hacen pasar hambre y sabemos que cuando lleguemos nos van a golpear de nuevo".

Hasta el momento, las autoridades del centro penitenciario no han emitido una declaración oficial sobre las denuncias.