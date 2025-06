"La pasola tenía impacto de bala en la llanta": familiar de hombre hallado muerto en San Cristóbal

En la orilla de la autopista 6 de Noviembre, a la altura de la cabaña Cine, un rastro de sangre mancha la carretera. Ese es el lugar de los hechos. La sangre mantiene su color rojizo y hace evidente que fue allí donde se produjeron los tiros y Julio Valenzuela perdió la vida.

Al lado de la mancha de sangre hay un plástico blanco. Sandra, una vecina que vive a 100 metros del lugar, explica que "con eso taparon al muerto hasta que llegó la ambulancia".

El domingo, sobre las 9:00 de la noche, Julio Valenzuela volvía a casa después del trabajo. Antes de salir hacia su vivienda, habló con su esposa por videollamada. "A las 8:40 de la noche le dejé una nota de voz. Me llamó y me dijo que todavía no había salido, que no habían cerrado", explica Argentina Puello, su esposa.

Lo que pasó en aquel trayecto del trabajo hasta la casa, en el barrio de Semilla, es todavía una incógnita. Sin embargo, hay indicios de violencia. Jeffrey Manuel López, esposo de una hijastra del fallecido, fue de los primeros en acudir al lugar cuando se enteró de lo sucedido.

"Ni me lo creía. En realidad, la pasola tenía un impacto de bala en la llanta de atrás, porque parece que lo intentaron atracar y, al parecer, él no se paró. Le dispararon, le dieron a la goma de atrás y al parecer cayó", explica López a Diario Libre, un poco conmocionado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/18/whatsapp-image-2025-06-18-at-15309-pm-5b455b72.jpeg Casa donde residía Julio Valenzuela, quien fue encontrado muerto el pasado domingo en la autopista 6 de noviembre en San Cristóbal. (JOLIVER BRITO)

"Era un hombre de bien, un hombre sano"

La esposa del fallecido, Argentina Puello, dice que Julio no tenía problemas con nadie. "Era un hombre de bien, un hombre sano, un hombre que era de su trabajo a su casa. Él no salía de aquí. La diversión de él era de aquí con nosotros, ahí abajo", dice emocionada.

Julio trabajaba de vigilante de seguridad, a veces más horas de las que le tocaban. "Julio lo que trabajaba era en un horario que no le correspondía. Yo le dije: está bien, cuídate, pero esa gente está abusando de ti, porque tú trabajas horas que no te corresponden y no te las pagan".

Luis Emilio Alcántara, uno de los hijastros del fallecido, también dice que era un buen hombre. "Todo el mundo lo quería demasiado", confiesa.