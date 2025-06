Lanzan botella a vehículo de Diario Libre y rompen el cristal

Un vehículo de Diario Libre fue atacado la noche del jueves mientras se dirigía hacia Villa Mella como parte de su ruta nocturna de distribución de personal. El incidente dejó como saldo un cristal roto, aunque por fortuna no hubo heridos entre los ocupantes.

Según narró uno de los periodistas que iba a bordo, el hecho ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche del jueves 19 de junio, en la avenida de los Reyes Católicos, en el sector de Cristo Rey.

"Sentimos el impacto, vimos el golpe contra el parabrisas, vimos un líquido. Los cuatro que íbamos en el vehículo le dijimos al conductor que no se detuviera", relató Ángel García, uno de los periodistas que viajaba en el vehículo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/20/whatsapp-image-2025-06-20-at-120732-pm-8d35c7c6.jpeg El vehículo de Diario Libre impactado por un botellazo. https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/20/whatsapp-image-2025-06-20-at-120733-pm-864d2b1b.jpeg El vehículo de Diario Libre impactado por una botella.

García advirtió que esa zona de Cristo Rey no cuenta con iluminación. Porque por ahí no hay un faro. "No vimos a nadie. En ese momento No sabemos si lanzaron algo contra el vehículo", agregó.

El conductor decidió no detenerse en el lugar del impacto. Fue después de cruzar el puente de Villa Mella, frente a una de las estaciones del Metro, donde el equipo pudo detenerse y comprobar los daños. Al revisar el vehículo, encontraron el cristal roto, residuos de vidrio y el fuerte olor a cerveza en el exterior.

El impacto del objeto lanzado rompió el cristal delantero del vehículo de Diario Libre.