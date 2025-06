"No podemos vivir en paz": residentes de Los Mina piden ayuda por supuesto punto de drogas

Residentes de la calle Interna Rosa Duarte, en el sector Los Mina, pidieron este miércoles la intervención de las autoridades, ya que, según denunciaron, un alegado punto de distribución de drogas les ha arrebatado la tranquilidad desde hace más de ocho meses.

Señalaron que desde la noche del martes se han registrado incidentes con personas que acuden al lugar para supuestamente obtener drogas. "Ellos se meten en las casas y, si uno les dice algo o les pone la mano, salen y nos tiran piedras y tiros", indicó una comunitaria que no quiso identificarse.

El incidente más reciente ocurrió en la mañana de hoy, cuando una de las personas que frecuentan el "punto" forcejeó con uno de los residentes. En medio del disturbio, el agresor se disparó accidentalmente en una pierna, mientras que el comunitario fue herido por compañeros del atacante.

Los residentes afirman que quienes manejan el alegado punto los han amenazado en varias oportunidades. "No quiere que espantemos a los viciosos, pero nosotros tenemos hijos (...) no es posible que uno no pueda vivir en paz aquí", expresó otro residente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/25/25062025-conflicto-en-los-mina-por-punto-de-drogas---joliver-brito15-864b14fb.jpg Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía (Dicrim) en la entrada del supuesto punto de drogas la mañana de este miércoles. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/25/whatsapp-image-2025-06-25-at-51512-pm-8338a696.jpeg Un residente habla del incidente que se produjo este miércoles en el que un vecino resultó herido. (JOLIVER BRITO )

Altagracia (seudónimo) relató a reporteros de este medio que tuvo que salir de su trabajo luego de que una vecina le informara del incidente. "Con estos puntos y la droga que hay aquí, hasta a mi niño le iban a dar un tiro", sostuvo.

"Aquí va a suceder una desgracia", añadió otro comunitario al hacer un llamado a las autoridades para que acudan en su auxilio.

Presencia policial

A la zona donde se encuentra el alegado punto acudieron miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía (Dicrim), quienes informaron que el agresor herido fue trasladado al Hospital Darío Contreras y se encuentra bajo custodia policial.

