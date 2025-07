Dos jóvenes fueron asesinados en hechos separados en Santiago y Monseñor Nouel

Dos jóvenes fueron asesinados en hechos ocurridos por separado el viernes en las provincias de Santiago y Monseñor Nouel, lo que ha conmocionado a sus comunidades y generado llamados de justicia por parte de sus familiares.

Los parientes de ambos acudieron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ubicado en el sector Ingenio Arriba, municipio Santiago Oeste, donde esperaban la entrega de los cuerpos.

Los dos jóvenes asesinados recibieron llamadas telefónicas antes de desaparecer.

Crimen en Santiago

En el caso de Santiago, el joven Oliver José Almonte, de 18 años, fue ultimado a tiros por desconocidos que se desplazaban en una motocicleta, en el sector Ensanche Yaque, Cuesta Colorada.

Según relató su tío, Alberto Almonte, mientras esperaba la entrega del cuerpo en el Inacif: "Lo que a mí me dijeron fue que él recibió una llamada y él salió para abajo y ahí fue que lo mataron. No se sabe por el teléfono, no lo hemos podido localizar, se lo llevaron. Pedimos que se haga justicia".

El familiar aseguró además que Oliver era un joven tranquilo y sin problemas con nadie.

Las autoridades indicaron que analizan grabaciones de cámaras de vigilancia del sistema 9-1-1 con el objetivo de identificar a los agresores y esclarecer el hecho.

Asesinato en Bonao

En un hecho separado, fue encontrado sin vida el joven Erick Michael Durán Jiménez, de 24 años, en el sector Los Arroces del municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel. El joven laboraba como delivery nocturno en un supermercado que opera las 24 horas.

Su padre, Modesto Durán, también ofreció declaraciones desde el Inacif en Santiago, donde aguardaba para retirar el cadáver y darle sepultura.

Relató que su hijo salió el viernes a entregar un pedido a las 3:00 de la madrugada, tras recibir una llamada, pero no regresó.

"A eso de las nueve de la mañana no aparecía, se dio parte a las autoridades y ahí empezó el operativo de búsqueda. Lo encontraron en Los Arroces y el motor fue hallado en otro lugar, a más de 30 minutos de distancia del supermercado", explicó el familiar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/05/whatsapp-image-2025-07-05-at-125113-pm-1-5de9a1c2.jpeg El motor de Erick Michael Durán Jiménez, de 24 años, quien laboraba como delivery nocturno en un supermercado en Bonao. (CÉSAR JIMÉNEZ)

La Policía Nacional informó que los presuntos responsables del crimen están identificados y que trabajan en su localización.

Ambos casos han generado pesar entre familiares y vecinos, quienes piden que los responsables sean apresados y llevados ante la justicia.

