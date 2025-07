"Eso se ve bonito, pero en el camino se complica", el relato de una sobreviviente del naufragio

"¿Será que este es mi final?" fue la frase que retumbó en la mente de María Casilda, una mujer oriunda de Santo Domingo, mientras luchaba por sobrevivir tras el naufragio de una yola la madrugada de este viernes, frente a las costas de Playa Juanillo, en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

Casilda, visiblemente afectada, describió la travesía como una "mala experiencia" y exhortó a quienes estén considerando aventurarse en yola hacia Puerto Rico a desistir de esa idea. "Eso se ve bonito de lejos, pero en el camino todo se complica", relató aún en estado de conmoción.

Según narró, la yola se hundió rápidamente debido a la gran cantidad de personas a bordo. "Había demasiadas personas. El capitán intentó dar la vuelta y acercarnos a la orilla, pero los motores se apagaron. La gente empezó a tirarse al agua y la embarcación se hundió".

A pesar de no saber nadar, Casilda logró mantenerse a flote.

"Un compañero me lanzó un pote, pero tuve que soltarlo porque tenía gasolina y me estaba afectando. Luego vi un joven con salvavidas, le pedí ayuda y me llevó hasta una boya. Desde ahí hice un esfuerzo hasta llegar a la orilla, donde un señor me ayudó a salir".

Agradecida de estar con vida, señaló que fue una de las primeras en ser rescatadas y que dio la voz de alerta, pese a que otro de los sobrevivientes se negó a hacerlo por miedo a ser arrestado.

Contó que el viaje fue organizado con más de un mes de antelación, aunque ella se integró a la travesía apenas una semana antes. No pagó por el viaje, asegurando que solo entregaría dinero una vez estuviera en territorio estadounidense. Su madre y esposo sabían de sus intenciones.

Lo que más la motivó a luchar por su vida fue el pensamiento de su hija menor. "Me dije: mi hija me necesita", contó entre lágrimas.

Atención médica y respuesta institucional

La directora del Hospital de Verón, Dra. Ivette Dip, informó que el centro recibió un total de 17 pacientes, ocho de ellos de nacionalidad haitiana y el resto dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/12/whatsapp-image-2025-07-11-at-194916-1-cfd62be3.jpeg La directora del Hospital de Verón, Dra. Ivette Dip, habla sobre los pacientes que están ingresados en el centro de salud. (PATRICIA HEREDIA)

Actualmente, cuatro permanecen en observación, dos han sido dados de alta y otros dos están ingresados en sala clínica: una mujer con diagnóstico de diabetes tipo II y quemaduras en el tórax, y un hombre hipertenso con quemaduras. Los dados de alta presentan quemaduras superficiales leves y están siendo manejados de forma ambulatoria.

El menor rescatado se encuentra estable y en evaluación constante por parte del equipo médico.

Gobernadora supervisa condiciones de los sobrevivientes

La gobernadora de la provincia La Altagracia, Daysi de Óleo, se trasladó al centro hospitalario para supervisar personalmente la atención brindada a los sobrevivientes.

Durante su visita, conversó con el personal médico, verificó el cumplimiento de los protocolos de emergencia y escuchó las necesidades prioritarias del centro de salud. También visitó el área de operaciones de los organismos de socorro en Playa Juanillo para brindar respaldo institucional.

"Estamos aquí para asegurarnos de que estas personas, que vivieron una situación tan traumática, reciban la atención y el cuidado que merecen", expresó la gobernadora.

Cuatro cuerpos sin vida recuperados

El director de la Defensa Civil en la zona, Fernando Castillo, confirmó la recuperación de cuatro cadáveres y el rescate de 17 personas con vida, entre ellas un menor de edad. Las operaciones de búsqueda continúan por aire, mar y tierra.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/12/whatsapp-image-2025-07-11-at-194915-e99401a3.jpeg Las autoridades informaron que ampliaron el rango de búsqueda. (PATRICIA HEREDIA)

Castillo indicó que, según declaraciones de los sobrevivientes, entre 40 y 50 personas iban a bordo de la embarcación. La búsqueda se concentra actualmente en la zona de Caletón, próxima a Cap Cana, con el apoyo de buzos y embarcaciones de la Armada Dominicana y otras entidades.

"Contamos con los recursos necesarios y hemos ampliado el rango de búsqueda para dar con los desaparecidos", afirmó.