Se elevan a siete los fallecidos por naufragio en la playa Juanillo

Las autoridades localizaron este domingo un séptimo cadáver como resultado del naufragio ocurrido la madrugada del viernes frente a las costas de la playa Juanillo, en el distrito de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

Según confirmó Fernando Castillo, director de la Defensa Civil, el cuerpo fue hallado alrededor de las 2:00 de la tarde en las proximidades de Cabo Engaño. El cadáver fue trasladado en una embarcación de la Marina Dominicana y enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su identificación.

Castillo informó además que las labores de búsqueda continuarán este lunes , a partir de las 6:00 de la mañana.

El naufragio

El naufragio ocurrió la madrugada del viernes 11 de julio, cuando una yola de aproximadamente 20 pies de eslora, presuntamente sobrecargada, se hundió poco después de zarpar con destino a Puerto Rico.

La embarcación habría partido con entre 40 y 54 personas a bordo, según versiones preliminares ofrecidas por sobrevivientes.

Hasta ahora, se han confirmado siete personas muertas y 17 rescatadas con vida, mientras se desconoce la cifra exacta de pasajeros que iban a bordo.

Testimonio de sobreviviente

Una de las sobrevivientes, María Casilda, dominicana de 41 años, compartió un testimonio conmovedor que ha dado rostro humano a la tragedia:

"Había demasiadas personas. El capitán intentó dar la vuelta, pero los motores fallaron. La gente comenzó a tirarse al agua y la yola se hundió. Yo no sé nadar, pero un joven me ayudó a llegar a una boya. Desde ahí me dije: mi hija me necesita", narró entre lágrimas.

Casilda fue una de las primeras rescatadas y la persona que alertó a las autoridades sobre el naufragio.

Víctimas y obstáculos en la búsqueda

Los sobrevivientes, provenientes de diferentes localidades de República Dominicana y Haití, fueron llevados al Hospital General de Verón. Muchos presentaban quemaduras causadas por el sol y la exposición al combustible, y actualmente se encuentran bajo custodia del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones.

Hasta el momento, dos de los fallecidos han sido identificados como:

Saine Michelene, una haitiana de 26 años.

Stys Emilio García Ramírez, dominicano de 47 años.

Los otros cuerpos permanecen sin identificar. Las causas de muerte han sido determinadas como asfixia por sumersión e hipoxia cerebral.

Durante las inspecciones en la zona, se encontraron mochilas con ropa, documentos personales, RD$1,000, US$70 y el pasaporte de una de las víctimas.

Las labores de búsqueda están siendo dirigidas por la Armada Dominicana, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos, pero han enfrentado serias dificultades, debido a la acumulación de sargazo en la zona, lo que ha limitado la visibilidad aérea y subacuática.

"El sargazo lo complica todo. Los drones solo captan manchas amarillas y los buzos no pueden maniobrar bien", señaló uno de los rescatistas.

A pesar del tiempo transcurrido, las autoridades insisten en que las operaciones de búsqueda y recuperación continuarán hasta obtener claridad sobre el número total de personas involucradas en esta tragedia marítima.