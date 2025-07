Atacante de Naco hirió a su propio padre durante violento incidente que dejó una mujer muerta

Jean Andrés Pumarol Fernández, de 30 años, no solo es señalado como responsable de la muerte de una mujer y de causar heridas a varios vecinos durante un violento ataque en el condominio Dorado IV, en el ensanche Naco, sino que también hirió a su propio padre, Guillermo Pumarol Castellanos, durante el mismo episodio.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles, alrededor de las 4:00, cuando Pumarol descendió desde su apartamento en el quinto piso del edificio, agrediendo con un arma blanca a quienes le abrían la puerta en distintos niveles del inmueble.

La tragedia dejó como resultado la muerte de Yolanda Handal Abugabil, de 70 años, y al menos cinco personas heridas, entre ellas su progenitor.

Hasta el momento se desconoce en qué circunstancias Jean Andrés Pumarol hirió a su padre.

Las demás personas lesionadas fueron identificadas como Teresa Fabián Heredia, cuidadora de la señora Yolanda; así como los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia, de 36 años.

La víctima mortal era cuñada del hijo mayor del expresidente Hipólito Mejía y se desempeñaba como coordinadora de la Oficina de la Primera Dama, Raquel Arbaje.

Diagnóstico psiquiátrico bajo tratamiento

Un día después del hecho, la familia Pumarol Fernández emitió un comunicado en el que expresó su consternación por lo ocurrido y reveló que Jean Andrés había sido diagnosticado desde hace años con una condición psiquiátrica.

Según informaron, el joven se encontraba bajo tratamiento y seguimiento continuo, lo que le había permitido llevar una vida funcional durante más de una década.

"Nuestro familiar ha vivido durante años con un diagnóstico psiquiátrico, bajo seguimiento y tratamiento continuo, como aspiran tantas familias que acompañan a un ser querido en circunstancias similares", señaló la familia, al tiempo que pidió comprensión ante la "situación profundamente desgarradora".

Autoridades investigan antecedentes

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que hasta el momento no se cuenta con los elementos necesarios para confirmar oficialmente que el detenido padece una condición mental, y que será el Ministerio Público, a través de sus peritos, quien ofrezca el diagnóstico preliminar.

"No, todavía no tenemos nosotros en nuestras manos la evidencia, la documentación que nos permita hacer esa afirmación. No podemos adelantarnos sin tener esos elementos", declaró Pesqueira, agregando que también se están realizando entrevistas a vecinos y empleados del edificio, incluyendo a una joven que trabajaba como doméstica en la residencia del agresor, para determinar si existían antecedentes de conducta violenta.

Las investigaciones continúan en manos del Ministerio Público y la Policía Nacional, mientras la comunidad del condominio Dorado IV intenta asimilar el impacto de una tragedia que ha dejado una profunda huella en todos los involucrados.