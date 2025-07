Autoridades esperan peritaje que confirme estado mental del atacante de Naco

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, afirmó este jueves que hasta el momento no existen elementos suficientes que permitan confirmar que Jean Andrés Pumarol Fernández, de 30 años, detenido tras protagonizar un violento incidente que dejó un muerto y cinco heridos, sufra de alguna condición de salud mental.

Pesqueira explicó que se está a la espera de que el Ministerio Público, a través de sus peritos, ofrezca un diagnóstico preliminar que sustente cualquier afirmación al respecto.

"No, todavía no tenemos nosotros en nuestras manos la evidencia, la documentación que nos permita hacer esa afirmación. No podemos adelantarnos sin tener esos elementos", señaló el vocero policial.

El coronel indicó que el imputado fue llevado anoche a un centro de salud, pero recalcó que cualquier valoración definitiva dependerá del proceso investigativo en curso.

"Vamos a esperar que la magistrada a cargo haga las entrevistas y que los familiares y los abogados que estén a cargo de la defensa puedan presentar estos elementos en ese sentido", agregó.

Mientras tanto, las autoridades continúan recabando información a través de entrevistas a los vecinos del edificio, incluyendo a una joven que trabajaba como doméstica en la residencia del agresor, para determinar si existían antecedentes de conductas violentas contra terceras personas.

Iba de puerta en puerta

El horror se desató la tarde del miércoles 23 de julio en el condominio Dorado IV, en pleno corazón del ensanche Naco, cuando lo que parecía una jornada tranquila se transformó en una escena de caos y violencia.

Eran cerca de las 4:00 de la tarde cuando Jean Andrés Pumarol Fernández, residente del quinto piso del edificio, comenzó un ataque a sangre fría con un arma blanca, descendiendo nivel por nivel y agrediendo a quienes le abrían la puerta.

La violencia irrumpió sin aviso, dejando un saldo trágico: Yolanda Handal Abugabil, de 70 años, perdió la vida en el acto. La víctima era cuñada del hijo mayor del expresidente Hipólito Mejía y actual coordinadora de la Oficina de la Primera Dama, Raquel Arbaje.

El ataque dejó además al menos cinco personas heridas, entre ellas el padre del agresor, Guillermo Pumarol Castellanos; la cuidadora de la fallecida, Teresa Fabián Heredia; y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia, de 36 años.

Mientras el edificio intenta recuperarse del espanto vivido, las investigaciones continúan bajo la coordinación del Ministerio Público y la Policía Nacional, que siguen recopilando testimonios y evidencia para esclarecer los motivos detrás del brutal episodio.