"Me dijo que me la iba a hacer pagar": la historia de Yoselin, quemada viva por su expareja

La madrugada del 21 de enero 2024, Yoselin Cristina Sánchez despertó en medio de las llamas. Estaba sola en su casa, en el sector Gualey, Distrito Nacional, y su expareja, Alexander De Óleo Tejada, acababa de prenderle fuego a la vivienda mientras ella dormía.

Todo comenzó dos días antes cuando Yoselin tomó la decisión de sacarlode la casa. "Tuvimos una discusión. Él me estaba amenazando. Me decía que yo se la iba a pagar por haberlo sacado", relató este sábado a Diario Libre.

Aunque él se fue después de ese enfrentamiento, no se alejó del todo. Esa misma noche, Alexander durmió en el techo de la vivienda, y lo continuó haciendo los días posteriores.

Dos primos de Yoselin trataron de convencer a Alexander para que abandonara la zona, pero él les dijo que solo quería "hablar con ella". Al ella negarse con la frase: "Tú y yo no tenemos nada que hablar", él desapareció... por un momento.

Mientras la joven madre dormía, él volvió. No sabe con qué generó el incendio, pero cuando abrió los ojos, vio la cortina de su habitación encendida. "Ahí comencé a pedir auxilio. Llamé al 911, pero me colgaron porque no podía hablar de los nervios", narró.

Sus gritos alertaron a los vecinos, quienes rompieron dos puertas para sacarla de las llamas. Sobrevivió, pero sufrió quemaduras de primer y segundo grado en gran parte del cuerpo. Desde entonces, su vida cambió.

A pesar de haber acudido a denunciar el hecho ante el Ministerio Público, Yoselin no recibió ninguna medida de protección. "Me dijeron que si él me llamaba, que hablara con él, para poder atraparlo".

A un año y seis meses de haber estado al borde de la muerte, Yoselin no solo está marcada por las cicatrices de las heridas que sufrió, sino también por la inacción de las autoridades, que no han procesado a su verdugo.

Yoselin, víctima de intento de feminicidio.

Aunque sobrevivió, el calvario no terminó ahí

El pasado miércoles 22 de julio Alexander fue entregado a las autoridades por sus propios familiares, luego de que Yoselin exigiera justicia a través de los medios de comunicación y su caso se hiciera viral.

El continuaba haciendo su vida normal y también amenazándola. Yoselin dijo que tiene grabaciones de conversaciones recientes en las que él le dice claramente que la va a matar si lo denuncia.

"Me dijo que, si me ponía a inventar con la Policía, me iba a quitar lo que yo más quiero. Pero él no puede quitarme nada. Ni mi hijo", afirma con fuerza.

Su familia, aunque temerosa, la apoya. "Ellos solo quieren control. Tienen miedo, claro, pero no recibieron amenazas, solo yo. Todo era contra mí".

Solicitud de medida de coerción contra el acusado de intento de femicidio.

Medida de coerción

Ya Alexander De Óleo Tejada está bajo control del sistema judicial y se esperaba que este sábado se le conociera medida de coerción, sin embargo, la audiencia fue aplazada para el lunes 28 de julio para que el imputado recibiera asistencia legal.

El abogado de la víctima, Carlos Mesa, dijo que solicitan un año de prisión preventiva, calificando los hechos como tentativa de asesinato e incendio agravado en casa habitada, lo que podría representar hasta 30 años de reclusión mayor.