Un niño muere ahogado en Santiago; Defensa Civil exige controles en centros recreativos

La muerte por ahogamiento del niño Christopher Muñoz Ramírez, ocurrida el lunes 28 de julio en las instalaciones del centro recreativo Afrika Park, ha encendido las alarmas y provocado fuertes críticas por la ausencia de medidas mínimas de seguridad en el lugar.

El trágico suceso se registró cerca de las 12:00 del mediodía, mientras el menor se encontraba en la piscina del establecimiento, ubicado en el distrito municipal Santiago Oeste.

Santo Abreu, padre de uno de los niños que acompañaba al fallecido, fue contundente en sus declaraciones y afirmó que el establecimiento no dispone de cámaras de seguridad ni personal capacitado para emergencias acuáticas.

"Ese negocio no tiene seguridad. No tienen cámaras de vigilancia; el que quiera hacer una maldad a una persona lo hace porque no hay. Eso no está preparado para niños ni para nadie", expresó Abreu.

Advertencia

En tanto, la Defensa Civil de Santiago confirmó el fallecimiento y expresó su preocupación por el estado en que operan muchos centros recreativos en la provincia.

En un comunicado oficial, la institución exigió al Ministerio Público iniciar inspecciones rigurosas y conjuntas en clubes, villas y piscinas, señalando que la tragedia de Christopher pone en evidencia un problema estructural.

"La falta de salvavidas certificados, la ausencia de señalización adecuada y la carencia de protocolos claros para emergencias acuáticas son errores que cuestan vidas", advierte el organismo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el establecimiento contaba con algún tipo de licencia o supervisión previa por parte de las autoridades.

Recomendaciones

A propósito de lo ocurrido, la Defensa Civil advirtió que iniciará un proceso de levantamiento e inspección en centros recreativos y reportará a las autoridades competentes a quienes no cumplan con las exigencias de la Ley 257-66, que crea la Oficina de la Defensa Civil (ODC) y regula la protección de vidas y propiedades.

"La prevención salva vidas. Este dolor no debe repetirse", concluyó la Defensa Civil, reiterando su disposición a brindar asesoría técnica y formación al personal de estos centros para evitar que hechos como este se repitan.

Los centros recreativos con piscinas deben cumplir con las siguientes medidas: