Clausuran centro recreativo África Park tras muerte de menor por ahogamiento

La Fiscalía de la provincia Santiago ordenó la clausura provisional del centro de recreación África Park, ubicado en el distrito municipal Santiago Oeste, debido a la falta de medidas de seguridad, luego del fallecimiento de un niño de cinco años que se ahogó en una de sus piscinas el lunes 28 de julio.

Durante una inspección realizada por representantes del Ministerio Público, junto a miembros de la Defensa Civil, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública, se comprobó la ausencia de condiciones adecuadas para la operación del establecimiento.

"Verificamos la carencia de medidas de seguridad, además del riesgo a la salud que representa el agua que utilizan en las piscinas", indicó la fiscal Yeilín Durán, directora del Departamento de Violencia Física de la Fiscalía de Santiago, mediante un comunicado de prensa difundido por la Procuraduría General de la República.

No cumple con protocolos

Tras el levantamiento del cuerpo del menor, se confirmó que el lugar incumple con los protocolos de seguridad y salubridad requeridos. Asimismo, se evidenció la ausencia de personal capacitado para atender emergencias.

El Ministerio Público continúa con las inspecciones y los levantamientos pertinentes para aplicar las medidas legales correspondientes.

El miércoles, las autoridades sostuvieron una nueva reunión de trabajo con el objetivo de iniciar operativos de verificación en piscinas y centros recreativos de Santiago para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad.

En el encuentro participaron, además de la fiscal Durán, el coronel Luis D. Vargas Morillo, encargado de Barrios Intervenidos de la Policía Nacional; Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil; y el doctor Rafael Polanco, coordinador de Salud Ambiental de la Dirección Provincial de Salud Santiago I, entre otros funcionarios.

"Eso no está preparado para niños ni para nadie"

La muerte por ahogamiento del niño Christopher Muñoz Ramírez en las instalaciones del centro recreativo Afrika Park encendió las alarmas y provocó fuertes críticas por la ausencia de medidas mínimas de seguridad en el lugar.

El trágico suceso se registró cerca de las 12:00 del mediodía, mientras el menor se encontraba en la piscina del establecimiento.

Santo Abreu, padre de uno de los niños que acompañaba al fallecido, fue contundente en sus declaraciones y afirmó que el establecimiento no dispone de cámaras de seguridad ni personal capacitado para emergencias acuáticas.

"Ese negocio no tiene seguridad. No tienen cámaras de vigilancia; el que quiera hacer una maldad a una persona lo hace porque no hay. Eso no está preparado para niños ni para nadie", expresó Abreu.