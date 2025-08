Periodista detenido por la Policía asegura que se le vulneraron sus derechos

Edward Ramírez, el periodista reportado como desaparecido el pasado 30 de julio, aseguró este sábado que fue privado de su libertad por un "capricho personal" de los agentes que lo arrestaron en las inmediaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.

En un video publicado en sus redes sociales, Ramírez explicó que al momento de ser detenido se identificó como periodista, se mostró dispuesto a entregar sus documentos y explicó la razón por la que se encontraba en el lugar cerca de la medianoche. Aun así, denunció que fue arrestado de forma arbitraria.

Según su testimonio, sus derechos fueron vulnerados, ya que no se le permitió comunicarse con sus familiares. El periodista permaneció detenido desde la madrugada del jueves hasta la mañana del viernes, cuando sus parientes confirmaron que se encontraba en un destacamento policial y en buen estado físico.

Narra los hechos

Ramírez explicó que se ejercitaba junto a un grupo de personas en el complejo deportivo, como parte de su entrenamiento habitual como atleta de medio maratón. Durante la actividad, en las afueras del lugar, una persona comenzó a lanzarles piedras.

Al intentar huir, Ramírez arrojó piedras en defensa propia y corrió hacia una zona interna del Olímpico, donde se encontró con una patrulla de la Policía Nacional.

"Cuando vi el arma de fuego en manos del agente, levanté las manos y me identifiqué. Le conté lo que había pasado, mostré mi carnet de trabajo, mi cédula, todo para que hicieran el peritaje correspondiente", relató.

Pese a ello, uno de los agentes asumió una actitud hostil y sugirió que Ramírez era sospechoso de robo. Ante esta situación, el periodista le advirtió que conocía sus derechos y que contactaría a un coronel que lo conoce y podía confirmar su identidad como periodista.

"Le dije que yo no era un loco, que sabía cómo era el procedimiento y que solo quería llamar a personas que pudieran ayudarme. Pero no me lo permitieron", explicó.

Se vulneraron sus derechos

Intentó hacer varias llamadas antes de que le incautaran el celular, sin éxito. Finalmente, pasada la medianoche, fue subido a una unidad policial, le tomaron una foto y recorrieron junto a él distintas zonas del Distrito Nacional antes de llevarlo a un destacamento, donde permaneció hasta las 6:00 a. m.

Durante su detención, afirmó que pidió en múltiples ocasiones comunicarse con sus familiares, pero no recibió respuesta. Solo una persona, de forma discreta, le permitió hacer una llamada, aunque no logró contactar a nadie.

"Estuve detenido desde la madrugada del jueves hasta la mañana del viernes, sin comer, sin acceso a un teléfono y sin que se me informaran las razones de mi arresto", denunció.

Aseguró que fue ignorado por los agentes a pesar de identificarse reiteradamente como periodista y no contar con antecedentes penales. Finalmente, fue liberado el viernes a las 8:00 a. m.

Ramírez responsabilizó a un agente identificado como "Paniagua", miembro del DICRIM, por las violaciones a sus derechos. Además, criticó que incluso personas con conflictos legales fueron liberadas antes que él.

El vocero de la Policia Nacional, Diego Pesqueira dijo el viernes que se encuentran investigando el caso.

