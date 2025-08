Una mujer residente en la calle 7 del sector Gurabo, provincia Santiago, denunció que teme por su vida luego de sufrir múltiples agresiones físicas y amenazas por parte de su expareja, con quien mantuvo una relación de 10 años.

Entre lágrimas, la mujer relató que ha presentado más de siete querellas ante las autoridades, pero asegura que no ha recibido la protección necesaria.

"Yo vengo aquí porque yo temo por mi vida, he puesto más de 7 querellas en el ministerio de mujeres. A él lo agarraron preso una vez, y lo soltaron porque de todas las querellas que yo puse en una, yo no pasé al médico forense. Por una sola vez que yo no pasé al médico forense, a él lo soltaron", expresó en el programa del periodista José Gutiérrez, de Santiago.

El último ataque

La mujer mostró heridas visibles en los dedos y en otras partes de su cuerpo, alegando que fueron ocasionadas durante uno de los recientes ataques que le hiciera su expareja, a quien no identificó.

"Yo temo por mi vida, por qué, porque a él no le hacen caso. Miren lo último que él me hizo, que eso fue el domingo cuando me entró a apuñaladas con una cosa. Miren cómo tengo los dedos de yo agarrar el cuchillo. Tengo golpes en mi cuerpo, en la cabeza, tengo hematomas y en la frente. La Fiscalía tiene pruebas de todo eso", denunció.

También afirmó que su vivienda ha sido destruida por los ataques del agresor: "En mi casa me la tiene desbaratada, él ha rompido puertas, ventanas, todo. Porque él es el dueño de Gurabo y nadie dice nada y nadie hace nada".

Falta de respuesta

La víctima explicó que vive en constante miedo, al tiempo que criticó la falta de acción de las autoridades.

"Yo he ido muchísimas veces a poner orden, he ido allá arriba al cuartel de Gurabo, y nadie sale a buscarlo y nadie hace nada. ¿Entonces van a esperar que me maten, y cuando me maten es que van a salir a buscarlo?", cuestionó.

La mujer desesperada pide a las autoridades que actúen antes de que ocurra una tragedia, asegurando que su expareja no acepta el final de la relación y continúa acosándola y violentándola.

Te puede interesar "Mi agresor vive al lado y anda como si nada", denuncia mujer que teme por su vida en Dajabón