Apresan a dos hombres por estafa y extorsión a través de redes sociales

La Policía Cibernética apresó a dos hombres por su presunta implicación en casos separados de estafa y extorsión digital, mediante la que obtuvieron RD$290,000 y RD$18,000, respectivamente, en las provincias Santiago y Valverde.

Uno de los detenidos fue identificado como Cristopher Pichardo Rodríguez, capturado por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en la carretera Juan Pablo Duarte, provincia Santiago, mediante la orden de arresto No. 0274-Abril-2025.

De acuerdo con el informe policial, Pichardo Rodríguez habría recibido 290 mil pesos como resultado de una estafa ejecutada a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

El imputado contactó a la víctima con la propuesta de invertir en la compra de criptoactivos USDT, bajo la apariencia de una transacción habitual entre ambos, pero tras recibir el dinero, no cumplió con la entrega, quedando evidenciado el fraude.

Segundo caso

En un segundo caso, Derlyn Contreras Serrata, de 22 años, fue arrestado en el municipio Esperanza, provincia Valverde, mediante orden judicial de arresto No. 973-2024-EMES-00041, luego de haber recibido 18,000 pesos producto de una extorsión realizada a través de las aplicaciones Facebook y WhatsApp.

Según la denuncia, el imputado amenazó a la víctima con difundir imágenes de contenido íntimo si no realizaba el depósito del dinero exigido, acción que configura delito de chantaje y extorsión electrónica.

De acuerdo con un comunicado de la institución del orden, ambos detenidos tenían denuncias previas en su contra desde el año 2024.

Los arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para que se les conozca medida de coerción por los delitos que se les imputan.