Arrestan a un hombre acusado de agredir y amenazar a su expareja en Baní

Antonio Arias Sánchez, arrestado por presunta agresión física y verbal contra su expareja en el municipio Baní, provincia Peravia.

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la Regional de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), arrestaron a Antonio Arias Sánchez, residente en el sector Villa Majega, en el municipio Baní, provincia Peravia, tras una orden judicial por presunta agresión física y verbal contra su expareja.

La detención se efectuó en cumplimiento de la orden judicial No. 01533-2025, emitida luego de la denuncia formal presentada por la víctima, quien reportó haber sido atacada en el interior de su residencia.

De acuerdo con el informe preliminar, el detenido presuntamente utilizó un objeto contundente para agredir a la mujer, causándole lesiones visibles en el rostro, brazo y antebrazo derecho, tal como consta en el certificado médico legal correspondiente.

Amenazas por videollamada

Además, se le atribuye haberla amenazado de muerte mediante una videollamada, en la que mostró un arma de fuego y profirió amenazas directas.

Antonio Arias Sánchez fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

