Decomisan 3,000 cigarrillos de marihuana en cargamento de accesorios para vehículos

Parte de los 300 envases plásticos que contenían 3,000 cigarros de marihuana, incautados por la DNCD durante un operativo en aeropuerto de la provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) decomisaron 3,000 cigarros de marihuana durante un operativo de inspección realizado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.

Durante la verificación de cientos de cajas en uno de los depósitos de la terminal, una unidad canina alertó sobre sustancias sospechosas en dos cajas de cartón que se encontraban de tránsito por el país.

La intervención fue realizada junto a miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac), inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA) y representantes del Ministerio Público.

Por instrucciones del fiscal, las autoridades procedieron a abrir los paquetes, encontrando en su interior 300 envases plásticos, cada uno con 10 cigarros, para un total de 3,000 envolturas del vegetal (conocidos como blunt o philly), con un peso total de 12.80 libras, según el análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La droga seria enviada hacia Argentina

Según el manifiesto de envío, las dos cajas llegaron a la terminal de Punta Cana desde Miami, Estados Unidos, y tenían como destino final la República de Argentina.

Además del cargamento de marihuana, los paquetes también contenían accesorios para vehículos, utilizados aparentemente como camuflaje.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación con el caso.