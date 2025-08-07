Apresan hombre acusado de incendiar vivienda de su pareja en La Romana

Un agente traslada a un hombre con las manos esposadas. Las autoridades detuvieron a un hombre acusado de incendiar la vivienda donde reside su pareja, en La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes policiales detuvieron a un hombre que era buscado por estar acusado de incendiar la vivienda de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido en el sector San Carlos, provincia de La Romana.

El detenido fue identificado como Leonardo Antonio Alcalá, quien fue arrestado mediante orden judicial por miembros de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia de Género Intrafamiliar (Deamvi), adscrita a la Regional Este de la Policía Nacional.

A disposición del MP

Según el informe preliminar, Alcalá habría provocado el siniestro el pasado 17 de julio de 2025, en el interior de la residencia tras sostener una discusión con su pareja, lo que generó daños materiales considerables.

El imputado será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones del caso.