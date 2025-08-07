Reconocida estilista local muere en un incendio que destruyó dos viviendas en Gaspar Hernández

Una de las viviendas afectadas por el incendio registrado en la comunidad de Islabón, provincia Puerto Plata, este 7 de agosto de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Un trágico incendio registrado en la comunidad de Islabón la mañana de este jueves dejó como saldo la destrucción de dos viviendas y la muerte de Ana Rosa Cormiel Castillo, conocida como "Keka", quien era una reconocida estilista local.

El siniestro se produjo alrededor de las 7:00 de la mañana y se propagó con rapidez, dejando reducidas a cenizas las dos casas, una de las cuales pertenecía a uno de los hijos de la víctima.

Pese a los esfuerzos de familiares, vecinos y miembros del Cuerpo de Bomberos, no fue posible rescatar con vida a Keka, quien quedó atrapada por las intensas llamas.

Según testigos, los bomberos de Cabarete, Gaspar Hernández y zonas cercanas respondieron al llamado de emergencia, pero a su llegada el fuego ya había avanzado considerablemente.

"Cuando lograron llegar hasta donde estaba, ya era tarde. Estaba muerta", relató un comunitario.

Fallas con el servicio eléctrico

Keka era conocida por su trabajo como estilista, aunque en los últimos años había estado limitada a su hogar debido a problemas de salud que afectaban su movilidad.

Vecinos de la zona indicaron que desde hacía varios días enfrentaban irregularidades con el servicio eléctrico, situación que había sido reportada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte Dominicana ), sin que supuestamente se ofreciera una solución.

La comunidad de Islabón se encuentra profundamente impactada por la tragedia. En tanto, las autoridades investigan las condiciones en las que se registró el incendio.