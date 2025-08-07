×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
incendio
incendio

Reconocida estilista local muere en un incendio que destruyó dos viviendas en Gaspar Hernández

Las autoridades investigan las condiciones en las que se registró el hecho

    Expandir imagen
    Reconocida estilista local muere en un incendio que destruyó dos viviendas en Gaspar Hernández
    Una de las viviendas afectadas por el incendio registrado en la comunidad de Islabón, provincia Puerto Plata, este 7 de agosto de 2025. (FUENTE EXTERNA)

    Un trágico incendio registrado en la comunidad de Islabón la mañana de este jueves dejó como saldo la destrucción de dos viviendas y la muerte de Ana Rosa Cormiel Castillo, conocida como "Keka", quien era una reconocida estilista local.

    El siniestro se produjo alrededor de las 7:00 de la mañana y se propagó con rapidez, dejando reducidas a cenizas las dos casas, una de las cuales pertenecía a uno de los hijos de la víctima.

    Pese a los esfuerzos de familiares, vecinos y miembros del Cuerpo de Bomberos, no fue posible rescatar con vida a Keka, quien quedó atrapada por las intensas llamas.

    Según testigos, los bomberos de Cabarete, Gaspar Hernández y zonas cercanas respondieron al llamado de emergencia, pero a su llegada el fuego ya había avanzado considerablemente. 

    "Cuando lograron llegar hasta donde estaba, ya era tarde. Estaba muerta", relató un comunitario.

    RELACIONADAS

    Fallas con el servicio eléctrico

    Keka era conocida por su trabajo como estilista, aunque en los últimos años había estado limitada a su hogar debido a problemas de salud que afectaban su movilidad.

    • Vecinos de la zona indicaron que desde hacía varios días enfrentaban irregularidades con el servicio eléctrico, situación que había sido reportada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte Dominicana ), sin que supuestamente se ofreciera una solución

    La comunidad de Islabón se encuentra profundamente impactada por la tragedia. En tanto, las autoridades investigan las condiciones en las que se registró el incendio.

    TEMAS -