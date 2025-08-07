×
Contrabando de cigarrillos

VIDEO | Militares penetran en barrio para detener contrabando de cigarrillos en Dajabón

Durante el operativo, los ocupantes del vehículo y otras personas agredieron a los militares lanzando piedras y efectuando disparos

    Una patrulla motorizada del Ejército de República Dominicana (ERD) recuperó la noche del miércoles parte de un cargamento de cigarrillos de contrabando, tras una persecución y posterior enfrentamiento con civiles en las inmediaciones del mercado binacional, en la provincia Dajabón

    El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:20 de la noche, cuando los soldados, pertenecientes a la 4ta Brigada de Infantería, notaron el desplazamiento sospechoso de una furgoneta blanca que circulaba por la zona comercial fronteriza.

    Al ordenar detenerse, el conductor del vehículo ignoró el llamado militar y emprendió la huida con dirección al sector Barrio Sur. 

    Según el informe militar, el vehículo se detuvo frente a una vivienda donde varios individuos —cuyas identidades aún se desconocen— comenzaron a descargar varias cajas que contenían cigarrillos de procedencia extranjera.  

    Tiroteo 

    Durante el operativo, los ocupantes del vehículo y otras personas agredieron a los militares lanzando piedras y efectuando disparos. Hasta el momento no se reportan heridos. 

    Pese al intento de los contrabandistas por escapar y gracias a la rápida intervención de refuerzos militares, fue posible recuperar una parte significativa del cargamento, consistente en 29,000 unidades de cigarrillos de la marca Capital. 

    • Los cigarrillos incautados fueron trasladados a la Fortaleza Beller para los fines correspondientes, conforme al protocolo militar y legal. 
