Una patrulla motorizada del Ejército de República Dominicana (ERD) recuperó la noche del miércoles parte de un cargamento de cigarrillos de contrabando, tras una persecución y posterior enfrentamiento con civiles en las inmediaciones del mercado binacional, en la provincia Dajabón.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:20 de la noche, cuando los soldados, pertenecientes a la 4ta Brigada de Infantería, notaron el desplazamiento sospechoso de una furgoneta blanca que circulaba por la zona comercial fronteriza.

Al ordenar detenerse, el conductor del vehículo ignoró el llamado militar y emprendió la huida con dirección al sector Barrio Sur.

Según el informe militar, el vehículo se detuvo frente a una vivienda donde varios individuos —cuyas identidades aún se desconocen— comenzaron a descargar varias cajas que contenían cigarrillos de procedencia extranjera.

Tiroteo

Durante el operativo, los ocupantes del vehículo y otras personas agredieron a los militares lanzando piedras y efectuando disparos. Hasta el momento no se reportan heridos.

Pese al intento de los contrabandistas por escapar y gracias a la rápida intervención de refuerzos militares, fue posible recuperar una parte significativa del cargamento, consistente en 29,000 unidades de cigarrillos de la marca Capital.

Los cigarrillos incautados fueron trasladados a la Fortaleza Beller para los fines correspondientes, conforme al protocolo militar y legal.