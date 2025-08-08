Al menos 10 heridos tras choque de minibús contra colmado en Puerto Plata

Minibús que se estrelló contra un colmado en el sector Los Mellizos, en Puerto Plata, donde al menos 10 personas resultaron heridas. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 10 personas resultaron heridas este jueves luego de que un minibús se estrellara contra un colmado ubicado en la carretera principal del sector Los Mellizos, en la comunidad Yásica Arriba, de la provincia Puerto Plata.

Entre los lesionados se encuentra la señora Nilva Celeste Infante, esposa del director distrital de Yásica, Fabio Marte, quien resultó herida.

Entre las personas lesionadas se encuentran Ana María Infante, Sandra Castillo, Rolando Castillo, Juan Tony Infante, Alexandra Castillo y Elizabeth Castillo.

El conductor del minibús, que transportaba 12 personas con destino al río Sonador, perdió el control e impactó directamente contra el establecimiento comercial, en cuyo interior se encontraban al menos cuatro personas.

Asistencia

Varias unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 acudieron al lugar y trasladaron a los heridos al Hospital Ricardo Limardo y a otros centros de salud aledaños.

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias del accidente para determinar las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.