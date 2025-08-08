VIDEO | Arrestan a dos hombres durante operativos en Santo Domingo Este; decomisan drogas
Las autoridades buscan a un hombre acusado de formar parte de las redes de microtráfico de drogas que operan en los sectores Los Mina y Los Frailes
Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público, arrestaron a dos hombres y ocuparon más de 1,000 gramos de presunta cocaína, marihuana, crack y éxtasis, durante operativos realizados en el municipio Santo Domingo Este.
Los detenidos fueron identificados como Fernando Delgado Taveras, alias "El Mello", y Antoni Pérez, alias "El Flaco", quienes fueron arrestados en los sectores Los Mina y Los Frailes del referido municipio, durante dos allanamientos ejecutados por agentes y fiscales en el marco de labores de inteligencia.
Durante la intervención, los agentes ocuparon 853 gramos presumiblemente cocaína, 204 de marihuana, una mata del vegetal, 80 gramos de un material rocoso, que se cree es de crack y tres pastillas que aparentan ser de éxtasis, para un total de 1,140 gramos.
Objetos incautados
Durante el operativo las autoridades incautaron varios objetos, entre ellos:
- Dos balanzas
- Dos celulares
- Una escopeta calibre 12, con varios cartuchos
- Una pistola plástica (tipo Bélica)
- Un cuchillo
- Una radio de comunicación
- Decenas de fundas de distintos colores
- Cinco envases para la elaboración y empaque de sustancias narcóticas
- 23,645 pesos dominicanos, entre otras evidencias.
Investigaciones
Tanto el Ministerio Público como la DNCD profundizan las investigaciones en torno al caso y buscan a un hombre identificado solo como "Yon Yon", quien, según informes, forma parte de las redes de microtráfico de drogas que operan en los sectores Los Mina y Los Frailes.