Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público, arrestaron a dos hombres y ocuparon más de 1,000 gramos de presunta cocaína, marihuana, crack y éxtasis, durante operativos realizados en el municipio Santo Domingo Este.

Los detenidos fueron identificados como Fernando Delgado Taveras, alias "El Mello", y Antoni Pérez, alias "El Flaco", quienes fueron arrestados en los sectores Los Mina y Los Frailes del referido municipio, durante dos allanamientos ejecutados por agentes y fiscales en el marco de labores de inteligencia.

Durante la intervención, los agentes ocuparon 853 gramos presumiblemente cocaína, 204 de marihuana, una mata del vegetal, 80 gramos de un material rocoso, que se cree es de crack y tres pastillas que aparentan ser de éxtasis, para un total de 1,140 gramos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/whatsapp-image-2025-08-08-at-102559-am-1-40ad2838.jpeg Objetos incautados por las autoridades durante allanamientos realizados en sectores del municipio Santo Domingo Este. (FUENTE EXTERNA)

Objetos incautados

Durante el operativo las autoridades incautaron varios objetos, entre ellos:

Dos balanzas

Dos celulares

Una escopeta calibre 12, con varios cartuchos

Una pistola plástica (tipo Bélica)

Un cuchillo

Una radio de comunicación

Decenas de fundas de distintos colores

Cinco envases para la elaboración y empaque de sustancias narcóticas

23,645 pesos dominicanos, entre otras evidencias.

Investigaciones

Tanto el Ministerio Público como la DNCD profundizan las investigaciones en torno al caso y buscan a un hombre identificado solo como "Yon Yon", quien, según informes, forma parte de las redes de microtráfico de drogas que operan en los sectores Los Mina y Los Frailes.