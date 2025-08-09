Detienen a un sospechoso de herir a comerciante en La Romana

El detenido responde al nombre de Alejandro Acevedo Carpio, de 22 años. ( FUENTE EXTERNA )

Este sábado un hombre fue arrestado por agentes de la División de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios) de la Policía Nacional por presuntamente herir con arma de fuego a un ciudadano dentro de su negocio, con el propósito de asaltarlo.

El detenido fue identificado como Alejandro Acevedo Carpio, de 22 años, sobre quien pesa una orden judicial. Según la investigación, se le atribuye haber disparado contra un ciudadano de 56 años durante un incidente ocurrido el 6 de febrero de 2025 en el sector Papagayo, de la provincia La Romana.

De acuerdo con el informe preliminar, Acevedo Carpio habría actuado junto a otra persona, ambos desplazándose en una motocicleta y quedando registrados en grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.

El acusado será remitido al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Homicidios en lo que va de año

El Ministerio de Interior y Policía informó que en los primeros seis meses del 2025 se registraron 619 homicidios, 34 menos que los 653 ocurridos en el mismo período de 2024, y 129 por debajo de los de 2023, cuando se reportaron 748 asesinatos.

Tras la reunión con la fuerza de tarea del 1 de julio, la ministra Faride Raful señaló que las estadísticas presentadas evidencian una tendencia sostenida a la baja en los índices de muertes, donde la tasa acumulada de homicidios se mantiene en 8.3 muertes por cada 100,000 habitantes.

La tasa de junio de 2023 se ubicó en 12.54, bajó a 10.0 en 2024, y se redujo este año a la cifra señalada, 8.3 %, lo que representa una disminución de 4.24 puntos, equivalente al 33.8 % con relación a hace dos años y de 1.7 frente al año pasado.

Las provincias

Elías Piña encabeza la lista de las provincias con mayor incidencia de muertes violentas con una tasa de 25.39, seguida por Hato Mayor, donde el pasado sábado tres hombres abatidos en un tiroteo. También, Bahoruco, Dajabón, Azua, Pedernales, San Cristóbal, San Pedro, Peravia, Monseñor Nouel, Independencia y San Juan.

