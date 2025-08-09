Un incendio registrado la tarde de este sábado en el distrito municipal de Aguayo, municipio San Francisco de Macorís, arrasó con más de 50 vehículos de distintas marcas y modelos, muchos de los cuales quedaron completamente calcinados, generando pérdidas económicas millonarias.

El fuego se originó en las instalaciones de Repuestos y Rent A Car Modeley, propiedad de Rogelio Hernández, quien explicó que el siniestro comenzó mientras se quemaban asientos de vehículos y que un descuido permitió que las llamas se extendieran rápidamente por el lugar.

A pesar de la magnitud del incendio, unidades del Cuerpo de Bomberos respondieron con prontitud y trabajaron arduamente para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas.

No se reportaron personas lesionadas.

Investigan siniestro

Las autoridades investigan las causas exactas del incendio, mientras técnicos realizan un levantamiento para establecer el valor total de los daños materiales.

