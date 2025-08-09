×
VIDEO | Incendio en San Francisco de Macorís afecta más de 50 vehículos y deja pérdidas millonarias

Las llamas arrasaron un taller y rent-a-car al mediodía del sábado

Autoridades investigan el origen del fuego

    Un incendio registrado la tarde de este sábado en el distrito municipal de Aguayo, municipio San Francisco de Macorís, arrasó con más de 50 vehículos de distintas marcas y modelos, muchos de los cuales quedaron completamente calcinados, generando pérdidas económicas millonarias.

    El fuego se originó en las instalaciones de Repuestos y Rent A Car Modeley, propiedad de Rogelio Hernández, quien explicó que el siniestro comenzó mientras se quemaban asientos de vehículos y que un descuido permitió que las llamas se extendieran rápidamente por el lugar.

    A pesar de la magnitud del incendio, unidades del Cuerpo de Bomberos respondieron con prontitud y trabajaron arduamente para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas.

    No se reportaron personas lesionadas

    Investigan siniestro 

    Las autoridades investigan las causas exactas del incendio, mientras técnicos realizan un levantamiento para establecer el valor total de los daños materiales

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.