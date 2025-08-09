×
violencia contra expareja

Policía activa búsqueda de hombre acusado de agredir y amenazar a su expareja en Santiago

La Policía busca a Kelvin Cristopher Polanco Domínguez, considerado prófugo de la justicia y peligroso

    Expandir imagen
    Policía activa búsqueda de hombre acusado de agredir y amenazar a su expareja en Santiago
    Imagen difundida por la Policía Nacional de Kelvin Cristopher Polanco Domínguez, acusado de violencia contra expareja en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional, a través de la División de Atención a la Violencia de Género de la Dirección Regional Cibao Central, en coordinación con el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) y el Ministerio Público, emitió una alerta de búsqueda contra Kelvin Cristopher Polanco Domínguez, acusado de agredir y amenazar de muerte a su expareja, Gibelina de la Rosa Santos.

    El caso, que generó indignación pública tras ser expuesto en redes sociales y medios de comunicación, ocurrió en la calle siete del sector Gurabo, en la provincia Santiago.

    A raíz de la denuncia, las autoridades incluyeron al agresor en la lista de "Se busca", advirtiendo que es considerado prófugo de la justicia y peligroso. Su imagen ya circula en los canales oficiales de la institución.

    Orden de arresto y antecedentes

    Polanco Domínguez, también conocido como "Kendo", tiene en su contra la orden de arresto No. 2025-AJ0044550, por presunta violación del artículo 309-2 del Código Penal Dominicano, que sanciona la violencia intrafamiliar y de género.

    Según documentos oficiales, Gibelina ha denunciado agresiones físicas, verbales y psicológicas desde el año 2022, incluyendo ataques con objetos punzantes, amenazas de muerte y destrucción de propiedad.

    En una ocasión, tras ser liberado por las autoridades, el agresor habría escrito una amenaza sobre una sentencia judicial: "Muérete, hija de perra", la cual arrojó a la puerta de la casa de la víctima.

    Víctima bajo protección

    Tras formalizar la denuncia, la joven de 26 años fue acogida por el Departamento de Atención a la Violencia de Género, donde actualmente recibe protección integral, incluyendo apoyo psicológico, médico y asesoría legal. Se informó que se encuentra en condición estable y segura en una casa de acogida.

    "Todavía tengo la mano hinchada. Me tiró con un cuchillo", declaró Gibelina, al referirse a la más reciente agresión ocurrida el pasado domingo 27 de julio, la cual marcó un nuevo episodio de una relación marcada por casi una década de violencia.

    Llamado a entrega voluntaria

    La Policía Nacional reiteró el llamado a Kelvin Cristopher Polanco Domínguez para que se entregue por las vías correspondientes y enfrente los cargos que se le imputan. Mientras tanto, las autoridades mantienen activa su búsqueda para garantizar su captura y posterior sometimiento a la justicia, cumpliendo con el debido proceso.

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.