Una situación de violencia vial se registró ayer, viernes, en una avenida de Santo Domingo, cuando una conductora embistió con su vehículo a un motorista que previamente le arrojó un peñón. El incidente fue grabado en video por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo, en medio del tránsito congestionado, un motorista se detiene justo al lado de un vehículo y, sin que se advierta provocación previa, lanza una piedra contra la carrocería del automóvil.

De inmediato, la conductora del vehículo afectado aceleró y lo impactó, haciendo que el hombre perdiera el control de la motocicleta y cayera al pavimento, acto seguido, ella salió del vehículo para confrontarlo ante la mirada de otros choferes, que celebraron su accionar.

El hecho ocurrió en plena vía, en una zona de alto flujo vehicular, lo que generó la reacción inmediata de otros conductores que presenciaron el altercado.

Después del choque, el hombre habría intentado acercarse nuevamente al vehículo de la conductora de manera hostil, pero fue interceptado por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que se encontraban en las cercanías.

El video ha generado un debate en redes sociales sobre la violencia en las calles , la inseguridad para conductores especialmente mujeres, y la respuesta de las autoridades ante este tipo de agresiones.

Hasta ahora, no se ha confirmado si se han tomado acciones legales contra el agresor o si la mujer ha formalizado la denuncia.