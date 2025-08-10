Desconocidos a bordo de un carro entran a finca en Monción, matan a un hombre y secuestran otro

Los hombres penetraron en la propiedad y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el nombrado Diomedes Sánchez ( FUENTE EXTERNA )

La tranquilidad de la comunidad de Monción, en la provincia Santiago Rodríguez, fue abruptamente interrumpida al mediodía de este domingo por un violento suceso que ha dejado un saldo de una persona muerta y otra secuestrada, generando una profunda conmoción entre los residentes.

Según informes preliminares, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:10 de la tarde de hoy, cuando varios individuos, descritos como "elementos desaprensivos" y aun sin identificar, llegaron a una finca de esta localidad a bordo de un carro de color negro.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, los perpetradores penetraron en la propiedad y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra Diomedes Sánchez, quien se encontraba en el lugar.

Sánchez, cuyos demás datos personales están en proceso de verificación, recibió múltiples impactos de bala que le causaron la muerte de manera instantánea.

Tras cometer el homicidio, los mismos individuos raptaron a otra persona que se encontraba en la finca, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades.

Consumado el acto, los responsables huyeron con la víctima del secuestro en el mismo vehículo con rumbo desconocido.

Unidades de la Policía Nacional y del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) se han presentado en el lugar para acordonar el área, procesar la escena y recolectar las evidencias que permitan esclarecer el caso.

Las autoridades han activado un amplio operativo de búsqueda y captura en toda la zona y provincias aledañas para dar con el paradero de los responsables y rescatar a la persona secuestrada.

Este hecho ha generado gran consternación en la provincia Santiago Rodríguez, una zona caracterizada por su ambiente productivo y su gente de paz. La comunidad espera respuestas rápidas y contundentes de las autoridades.

Se solicita la colaboración de cualquier ciudadano que pueda aportar información relevante sobre el vehículo o los sospechosos, comunicándose de manera confidencial con las autoridades locales. Se espera que en las próximas horas la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional ofrezca más detalles a medida que avance la investigación.