Arrestan tres hombres y ocupan 35 paquetes de presunta cocaína en Los Mameyes

Narcoingenio: parte de los 35 paquetes de presunta cocaína ocupados dentro de dos vehículos durante el operativo en Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Tres hombres fueron detenidos e incautados 35 paquetes, equivalentes a más de 36,000 gramos de una sustancia presumiblemente cocaína, durante una operación realizada en el sector Los Mameyes, en el municipio Santo Domingo Este.

La detención de los hombre forma parte de un operativo de interdicción desarrollado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, como resultado de una labor conjunta de seguimiento e inteligencia.

A través de una nota de prensa, las autoridades informaron que daban seguimiento a los integrantes de una red de microtráfico que operaba en el Gran Santo Domingo.

El operativo fue desplegado en la avenida Boulevard del Faro, próximo al Parque Mirador del Este, tras recibir informes sobre hombres que se dedicaban a la venta de drogas en la zona.

Los tres hombres fueron sorprendidos a bordo de dos vehículos tipo yipeta, intentando realizar una transacción de sustancias ilícitas.

Ocupan evidencias

En una yipeta se hallaron 34 paquetes presumiblemente cocaína, escondidos debajo del asiento del chofer, mientras que en otra se ocupó otro paquete, dentro de una neverita tipo foam colocada encima del asiento trasero, para un total de 35 paquetes.

Además de la presunta droga, se incautaron otras evidencias que forman parte del proceso investigativo, entre ellas:

Dos vehículos

Celulares

Un módem

Dinero en efectivo

En tanto que los paquetes de la presunta droga fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.