"Si no vuelves, me mato con el niño": la amenaza se cumplió en María Trinidad Sánchez

El homicida-suicida fue identificado como Melanio López, de 55 años. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que comenzó como una llamada cargada de amenazas terminó convertido en un crimen atroz.

"Si no vuelves conmigo, me mato con el niño", advirtió Melanio López, de 55 años, a su expareja, Wilany García, de 23, la tarde del pasado domingo. Minutos después, su advertencia se cumplió.

La Policía Nacional informó este lunes sobre el hallazgo de los cuerpos de Melanio y su hijo, de apenas dos años, encontrados colgando en el interior de una finca en el sector Río Blanco, del municipio El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez.

Un médico legista certificó que ambos murieron por asfixia mecánica por ahorcadura, según la evidencia.

Wilany había abandonado la vivienda de su agresor el pasado viernes para refugiarse en casa de una tía, en Cabrera, huyendo de los presuntos maltratos de su expareja.

El niño había quedado bajo el cuidado de su abuela paterna.

Amenazas

Ayer en la noche, Melanio llamó a Wilany desde un número de teléfono y le envió un video en el que aparecía junto al menor con sogas en el cuello.

Le advirtió que si no regresaba de inmediato, acabaría con la vida de ambos. Cuando la joven no cedió a la presión, el hombre ejecutó la amenaza.

Agentes de la Unidad de Procesamiento de la Escena del Crimen de la Policía Nacional levantaron evidencias, incluida la cuerda utilizada, y ordenaron el traslado de los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.