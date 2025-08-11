×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
mató a su hijo
mató a su hijo

"Si no vuelves, me mato con el niño": la amenaza se cumplió en María Trinidad Sánchez

La Policía Nacional informó del hallazgo de los cuerpos de Melanio López y su hijo de dos años

    Expandir imagen
    Si no vuelves, me mato con el niño: la amenaza se cumplió en María Trinidad Sánchez
    El homicida-suicida fue identificado como Melanio López, de 55 años. (FUENTE EXTERNA)

    Lo que comenzó como una llamada cargada de amenazas terminó convertido en un crimen atroz.

    "Si no vuelves conmigo, me mato con el niño", advirtió Melanio López, de 55 años, a su expareja, Wilany García, de 23, la tarde del pasado domingo. Minutos después, su advertencia se cumplió.

    La Policía Nacional informó este lunes sobre el hallazgo de los cuerpos de Melanio y su hijo, de apenas dos años, encontrados colgando en el interior de una finca en el sector Río Blanco, del municipio El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez.

    Un médico legista certificó que ambos murieron por asfixia mecánica por ahorcadura, según la evidencia.

    Wilany había abandonado la vivienda de su agresor el pasado viernes para refugiarse en casa de una tía, en Cabrera, huyendo de los presuntos maltratos de su expareja.

    • El niño había quedado bajo el cuidado de su abuela paterna.
    RELACIONADAS

    Amenazas

    Ayer en la noche, Melanio llamó a Wilany desde un número de teléfono y le envió un video en el que aparecía junto al menor con sogas en el cuello

    Le advirtió que si no regresaba de inmediato, acabaría con la vida de ambos. Cuando la joven no cedió a la presión, el hombre ejecutó la amenaza.

    Agentes de la Unidad de Procesamiento de la Escena del Crimen de la Policía Nacional levantaron evidencias, incluida la cuerda utilizada, y ordenaron el traslado de los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.

    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.