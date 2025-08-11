Policía mata en Dajabón a presunto homicida de vigilante en Mao

Rufino Ramiro Monción Cordero, de 46 años, es señalado como uno de los presuntos autores del asesinato de un vigilante en Mao. ( FUENTE EXTERNA )

Con la misma ropa que, según las autoridades, llevaba el día del crimen, cayó mortalmente herido Rufino Ramiro Monción Cordero, de 46 años, señalado como uno de los presuntos autores del homicidio de un vigilante en una tienda china en el municipio Mao, provincia Valverde.

Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) lo localizaron este lunes en el Paseo de los Estudiantes, un lugar conocido por la comunidad como el "antiguo callejón de la muerte".

En medio del operativo, Monción recibió varios impactos de bala que lo dejaron en estado crítico. Horas más tarde, fue declarado muerto en el hospital Matías Ramón Mella de Dajabón, donde ingresó con hemoneumotórax bilateral, shock hipovolémico y trauma penetrante de abdomen, según el reporte de las autoridades.

El hombre era buscado junto a otros individuos por la muerte de Sabiyoa Matías Sánchez, vigilante del Mao Mall, a quien presuntamente ultimaron y despojaron de su arma de reglamento.

El hecho ocurrió a plena luz del día, en la avenida Tomás Abreu Herrera, a pocos metros de la fortaleza del Ejército Nacional, generando conmoción en toda la provincia.

Mientras la familia del vigilante aún llora su pérdida, las autoridades continúan tras la pista de los demás implicados en el violento asalto que enlutó a Mao.