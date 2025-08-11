×
Cráneo humano
Cráneo humano

Hallan cráneo humano dentro de una caja en carretera Higüey–Santana

El resto óseo fue encontrado por trabajadores de las brigadas de mantenimiento de vías, quienes informaron a las autoridades

    Expandir imagen
    Hallan cráneo humano dentro de una caja en carretera Higüey–Santana
    Hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre la procedencia del resto humano ni si en el área se encontraron otros elementos relacionados. (FUENTE EXTERNA)

    Un cráneo humano fue hallado la tarde de este lunes en la carretera Higüey–Santana, provincia La Altagracia, durante trabajos de limpieza y mantenimiento vial realizados por brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

    De acuerdo con informaciones preliminares, el hallazgo se produjo alrededor de las 12:00 del mediodía, en la localidad Santana, municipio de Higüey.

    El resto óseo estaba dentro de una caja, lo que llamó la atención de los trabajadores que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

    Investigaciones correspondientes

    Agentes policiales y miembros del Ministerio Público se presentaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

    Hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre la procedencia del resto humano ni si en el área se encontraron otros elementos relacionados.

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.