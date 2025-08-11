Hallan cráneo humano dentro de una caja en carretera Higüey–Santana

Hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre la procedencia del resto humano ni si en el área se encontraron otros elementos relacionados. ( FUENTE EXTERNA )

Un cráneo humano fue hallado la tarde de este lunes en la carretera Higüey–Santana, provincia La Altagracia, durante trabajos de limpieza y mantenimiento vial realizados por brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hallazgo se produjo alrededor de las 12:00 del mediodía, en la localidad Santana, municipio de Higüey.

El resto óseo estaba dentro de una caja, lo que llamó la atención de los trabajadores que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Investigaciones correspondientes

Agentes policiales y miembros del Ministerio Público se presentaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre la procedencia del resto humano ni si en el área se encontraron otros elementos relacionados.