Ejército entregó 745 personas a la justicia, 640 por tráfico de indocumentados

El Ejército de República Dominicana (ERD) informó este lunes que, durante el período entre agosto de 2024 y agosto de 2025, puso a disposición del Ministerio Público a 745 personas, de las cuales 640 fueron detenidas por tráfico de extranjeros indocumentados y otras 105 por contrabando de mercancía ilícita.

A través de un comunicado, la institución señala que en el mismo tiempo fueron detenidos 140,096 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, mediante operativos en puntos de chequeo, patrullaje fronterizo y puestos de vigilancia establecidos en diferentes localidades en apoyo a la Dirección General de Migración (DGM).

Más de 12 millones de cigarrillos ilegales

Asimismo, informaron sobre la incautación de 12,898,036 unidades de cigarrillos introducidos de manera ilegal, en su mayoría de las marcas Capital y Jalsaimer, decomisadas por soldados del Ejército, asignados a diferentes puestos, destacamentos y retenes fronterizos.

Durante esos operativos de control fronterizo, también fueron retenidos 2,428 vehículos utilizados para el transporte ilegal de personas y mercancías, incluidos:

Autobuses

Camiones

Yipetas

Automóviles tipo sedán

Camionetas

Minibuses

Patanas

Motocicletas

