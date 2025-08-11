Autoridades interrogan abogado presente durante asesinato de hacendado en Santiago Rodríguez

El abogado Luis José Rodríguez Tejada, fue interrogado por las autoridades tras encontrarse en el lugar de la muerte del hacendado, en Santiago Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El periodista y abogado Luis José Rodríguez Tejada fue interrogado este domingo durante varias horas por las autoridades policiales y judiciales en el municipio de Monción, provincia Santiago Rodríguez, en relación con el asesinato del hacendado Diomedes Sánchez, ocurrido el pasado fin de semana.

Rodríguez, quien ejercía como abogado defensor del fallecido, estuvo presente en la residencia donde se produjo el crimen.

Según los reportes preliminares, cuatro hombres a bordo de un vehículo negro llegaron al lugar haciéndose pasar por agentes policiales.

Supuestamente, tres de estos habrían irrumpido en el encuentro familiar, amordazaron a algunos de los presentes y disparando a Sánchez, provocándole la muerte.

Tras escapar del lugar ocultándose en una zona boscosa, Rodríguez logró contactar a las autoridades, quienes lo trasladaron al destacamento policial de Monción. Allí fue entrevistado como parte de las diligencias investigativas sobre el caso.

Más tarde, la abogada Flor María, representante legal de Rodríguez Tejada, firmó un documento que permitió su salida del cuartel, comprometiéndose a que este se mantenga disponible para futuras citaciones judiciales.

Bajo observación médica

El periodista regresó en horas de la noche a su residencia en Santiago de los Caballeros.

Este lunes, está siendo evaluado por profesionales médicos y psicológicos para monitorear su estado emocional y físico, luego del traumático evento.

Las autoridades continúan investigando el hecho para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero de los cuatro hombres implicados, quienes permanecen prófugos.