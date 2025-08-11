Rescate dramático en Hato Mayor: ocho sobreviven a crecida del río sobre el techo de una camioneta

Momento en que miembros del Cuerpo de Bomberos en Hato Mayor rescatan a ocho personas que se quedaron atrapadas en una camioneta por la creciente del río Casuí. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos ocho personas fueron rescatadas con vida la noche del domingo 10 de agosto, por el Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, luego de quedar atrapadas sobre una camioneta al ser sorprendidas por la creciente del río Casuí, que separa a Hato Mayor de El Puerto.

De acuerdo con el informe, las víctimas permanecieron sobre el vehículo hasta que los bomberos, con el apoyo de ciudadanos y agentes de la Policía Nacional, lograron ponerlas a salvo sin que sufrieran lesiones.

Antes de este operativo, el Cuerpo de Bomberos informó que, una persona intentó cruzar el afluente y fue arrastrada por la corriente. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre dicha persona.

Piden acatar medidas de prevención

La camioneta en la que se desplazaban los rescatados quedó completamente hundida en el lugar, debido a que los ocupantes no acataron las advertencias de evitar el cruce.

La operación fue dirigida por el intendente del Cuerpo de Bomberos, Julio Mejía Abreu, quien reiteró el llamado a la población a obedecer las recomendaciones de las autoridades en situaciones de riesgo para prevenir tragedias.