Migración detiene exfuncionaria haitiana que ingresó al país por aeropuerto de Puerto Plata

Rosemila Petit-Frére, exalcaldesa de la comuna Arcahaie en Haití, fue detenida en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este lunes sobre la detención, ocurrida ayer, de una exfuncionaria y empresaria haitiana tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata. Contra ella existen denuncias internacionales que la vinculan supuestamente con actos ilícitos en el vecino país.

Se trata de Rosemila Petit-Frére, exalcaldesa de la comuna Arcahaie y propietaria de la radio Télé Monopole. Llegó en un vuelo procedente de Canadá y fue detenida por las autoridades migratorias para ser interrogada, tras recibir informes de inteligencia que señalaban que traía consigo una alta suma de dinero.

Durante la inspección realizada por los diferentes organismos de seguridad no se le encontró dinero en efectivo, pero sí cheques por diferentes montos.

Interrogatorio

Petit-Frére fue escoltada hasta Santo Domingo para continuar con los interrogatorios y coordinar su entrega a las autoridades haitianas.

Aunque la DGM confirmó la detención de la ciudadana haitiana, no ofreció más detalles sobre el caso y aseguró que a Petit-Frére se le trata con respeto y garantiza su integridad.

