Menor de 8 años muere electrocutado mientras jugaba con un celular conectado en Higüey

El menor, de nacionalidad haitiana, recibió atención médica en el Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia

    Menor de 8 años muere electrocutado mientras jugaba con un celular conectado en Higüey
    Investigación en curso tras la muerte de un niño por electrocución al manipular un celular en Higüey. (IMAGEN DE REFERENCIA)

    Un niño de ocho años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras jugaba con un teléfono celular que se encontraba conectado a la corriente, en un hecho ocurrido en el sector Villa Palmera del municipio Higüey, provincia La Altagracia.

    El menor, identificado como F. N. P., de nacionalidad haitiana, se encontraba recostado manipulando el dispositivo cuando, al tocar un cable de alto voltaje, recibió una fuerte descarga eléctrica.

    Sus padres, al percatarse de lo ocurrido, lo trasladaron de inmediato al Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, donde lamentablemente falleció mientras recibía atenciones médicas.

    El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo de la médico legista Ruth Esther Almánzar, quien certificó como posible causa de muerte una electrocución.

    Investigación

    El caso fue investigado por agentes de la Subdirección Regional de Investigación de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público.

